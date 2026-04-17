Brave groupが提供する次世代コンテンツレーベル「BEverse」は、クリエイティブプロジェクト「東京仮想」の第一弾として、新VTuberグループ『GΔ59（ジゴク）』の情報を解禁した。

【画像あり】「GΔ59」・「東京仮想」ロゴ

『GΔ59』は4名で構成されるVTuberアイドルグループだ。「GΔ59」という名称は、数学記号のΔ（デルタ＝変化）と素数である59を組み合わせた造語で、“変化の先にある未知”を象徴するグループ名とされている。

メンバーは宵闇めぇ（よいやみ めぇ）、千白るな（ちあき るな)、甘噛こんこん（あまがみ こんこん）、爪伽リン（つめとぎ りん）の4名。各メンバーの個人Xアカウントもあわせて公開されている。

グループの展開として「Prologue：『前世、花葬のお願い』」と題されたストーリーが用意されており、配信やSNS投稿、WebサイトやDiscordに散らばった謎や手がかりをたどりながら物語を楽しめる構成となっている。「東京仮想」にはホラー・オカルト領域などで評価を得ているクリエイターや動画クリエイターが多数参画しているとのことで、「ホラー系アイドルグループVTuber」になる可能性もありそうだ。

今後はキャラクターデザインの順次公開のほか、グループPV、個人ティザー映像、デビュー楽曲情報も順次発表される予定だ。5月上旬には、TikTok LIVEとYouTubeでの同時配信によるデビュー配信、「東京仮想」独自のインタラクティブ形式による配信企画「代替現実配信」の実施が予定されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）