【映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」】 10月16日 全世界同時公開

対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の新作実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、ティザー予告&インターナショナル版ポスターが解禁された。

「ゴジラ」シリーズや「名探偵ピカチュウ」など、数々の日本IPの実写化を成功させてきたレジェンダリー・ピクチャーズ、そしてカプコンが携わり、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズより10月16日に全世界配給が行なわれる「ストリートファイター／ザ・ムービー」。今回、主要キャラクターが一堂に会したビジュアルに加え、圧倒的熱量を凝縮したティザー予告映像が公開された。

さらに、日本語吹替キャストが一部解禁。リュウ役に高橋広樹さん、ケン役に岸祐二さん、春麗役に折笠富美子さん、ガイル役に安元洋貴さん、キャミィ役に沢城みゆきさん、バイソン役に鶴岡聡さんが起用されることが明かされた。ゲーム「ストリートファイター」シリーズから続投し、原作の魂を受け継ぎながら、日本語ならではの熱量を吹き込む。

【映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー予告編｜10月16日(金)全世界同時公開】【STORY】

舞台は1993年。かつて、共に天才格闘家として名を馳せ、兄弟のような存在であったリュウとケン。ある理由により疎遠になった二人のもとに、謎の女性格闘家・春麗が現れ、“ワールドウォリアートーナメント(世界格闘王決定戦)”の招待状が差し出される。ルールなし、リミットなし、容赦なしの【ザ・最強】を決める世界最高峰の頂上決戦だ。

大会に出場するにあたり、リュウとケンは互いに拳を交わし、世界最強の猛者たち”ストリートファイター“と戦うことになる。トーナメントが進むにつれて、この大会は単にチャンピオンを決めるだけではない、大いなる陰謀が隠されていることが明らかになる・・・

リュウとケンが過去に葬り去ったはずの究極の悪夢が再び蘇る。この絶体絶命の敵を前に、二人は力を合わせ、その拳で運命を変えることができるのか？

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