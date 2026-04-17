【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#62

【前回を読む】嫌がらせとしか思えないオーガスタ7番ホール 片岡尚之君がどう攻めるか注目しています

米国・イスラエルによる対イラン戦争によりガソリンが高騰。キャンピングカーで全国を転戦する僕にとっても影響は大きいです。

戦争前は1リットル130円台だったのが、急に180円台まで上がったときは電卓をたたきましたよ。僕は1回の給油で20リットル入れるので約1000円高。試合会場が遠方のときは1週間で10回はガソリンスタンドに行きますから約1万円も余計にかかる。今は、国が補助金を出しているので150円台まで下がりましたが、その予算は6月ごろには尽きるという話もあるし、停戦になったはずの戦争の先行きも不透明。イランのホルムズ海峡封鎖が続けば、スタンドの料金掲示板は1リットル200円以上になるかもしれないし、来年の「ガソリン事情」がどうなっているかもわかりません。

「戦争でいろんなものが高くなると、選手の予選落ちが続くとしんどいですね」

ゲンダイの担当者はそう言って心配してくれます。以前もお話ししましたが、今のツアーキャディーの「給与体系」は、だいたい基本給＋賞金ボーナスです。優勝でも30位でも賞金の10％。強い選手とコンビを組めば当然稼げます。予選落ちなら賞金ボーナスはないので実入りは減ります。

戦争前からいろいろな物の価格が急に上がりましたよね。日常の経費はなるべく抑えたい。例えば、ドリンクはコンビニではなく、必ずスーパーで値引きされたものを買います。愛車には冷蔵庫、電子レンジ、ケトルがありますから、簡単な料理もできます。最近ハマっているのは「釜玉うどん」。自宅で奥さんが作ってくれたとき、「車の中ならこんなふうにやってみたら」と教えてくれたんです。

作り方は極めて簡単。冷蔵庫から冷凍うどんを出して、電子レンジでチン。生卵と油揚げに刻みネギをのせてから、おだしとだしまき専門店「京都離宮」のだし醤油をかけていただいたら、これがうまい！ 味もさることながら、安い！

だって、冷凍うどんは5玉入りで200〜300円ぐらいだし、卵やネギなどを入れても1食100円ぐらいでしょ。このうどんに、スーパーで買ったおにぎりかミニ丼とチューハイが1本あれば夕食は十分です。ガソリンが高いうちは、「釜玉うどん」が増えそうです。

前週の男子ツアー国内開幕戦でコンビを組んだ森山友貴プロは予選落ち。今季の僕はここまで男女の5試合で決勝ラウンドに進んだことはありません。

次戦は友貴プロと下部ACNツアーの「ニュータスカップin利根パークゴルフ場」（4月15〜17日）という試合です。プロの大会が河川敷のコースで行われるのは珍しい。その様子は次回ご報告します。

（梅原敦／プロキャディー）