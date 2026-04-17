かまいたち山内の女装姿がSNSでバズっていたことが判明。山内は「マジでいい女になりたい」と意欲をみせるも相方・濱家は「絶対可愛いと思ってない」とバッサリ切り捨てた。

【映像】いいね5万超えの山内の女装姿

4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン 森本晋太郎、ラランド ニシダがガチメイクで“イイ女”を目指し、ゲストのGENERATIONS白濱亜嵐の心を射止めるべく競い合った。

冒頭で山内は「ま、皆さんコントとかで、女装はしたことあると思うんですけど」と切り出し、「そういうのじゃなくて、マジで、イイ女になりたい！」とやる気満々。濱家は「それをSNSに載せて、いいねめっちゃ付くのが気持ちええねんて」と怪訝な顔で補足するが、野田や森本は「すごいバズる」「すごい流れてくる」とまんざらでもない様子を見せる。

野田が「吉本興業が、推してる企画らしいっすよ」と明かすと、濱家は「ええ！マジっすか？これを？」と驚愕。「俺は、絶対可愛いと思ってない」と全否定するも、山内は「いやいやいや」と食い下がり、野田らも「相方だからなんすよ」と山内に同調し、濱家ひとりが納得のいかない様子を見せた。

（かまいガチ）