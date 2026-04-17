ティム・バートンが監督を務めた『ダンボ』が、5月15日に日本テレビ系『金曜ロードショー』で本編ノーカット・地上波初放送されることが決定した。

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2019年に公開された本作は、ディズニーとバートン監督がタッグを組んだオリジナル脚本のファンタジーアドベンチャー。

国中を旅して回るメディチ・ブラザーズ・サーカス。戦争とインフルエンザの猛威で団員達の多くを失い、その規模は小さくなってしまっていた。そこへホースショーの花形、ホルト（コリン・ファレル）が戻って来るが、彼もまた戦争で痛手を負い、左腕を失っていた。インフルエンザで母を亡くしていたミリー（ニコ・パーカー）とジョー（フィンリー・ホビンス）の姉弟は父の無事を喜ぶが、その姿にためらいを隠せない。他の団員達も同様で、サーカス団長メディチ（ダニー・デヴィート）も一瞬言葉を失う。しかし、メディチ・ブラザーズ・サーカスには起死回生を夢見た秘策があり、妊娠したアジア象のジャンボを手に入れ、赤ちゃん象で一儲けしようとしていたのだ。そしてついに生まれる赤ちゃん象。しかし、その子象の耳は大きすぎ、万人がイメージする可愛い子象の姿ではなかった。

見慣れないという理由で邪険にされる子象に“ダンボ”と名付け、寄り添うミリーとジョー。2人は偶然から子象が羽根に反応し、飛べることを発見する。当初は冷遇されるものの、ホルトの子供たちの導きにより、ダンボはその大きな耳で「空を飛ぶ」という奇跡の才能を開花させる。空飛ぶ象の噂を聞きつけた大富豪ヴァンデヴァー（マイケル・キートン）は、自らの巨大テーマパーク「ドリームランド」にサーカス団を丸ごと買収する。しかし、彼の目的は金儲けのみだった。母象ジャンボを処分しようとするヴァンデヴァーの冷酷な本性を知ったホルトたちは、ダンボ親子の自由を取り戻すために立ち上がる。

『金曜ロードショー』では、西島秀俊、井上和彦らが吹き替え担当した日本語吹替版で放送される。（文＝リアルサウンド編集部）