「松村北斗と同い年」と知って驚いたSTARTO社タレントランキング！ 「七五三掛龍也」を抑えた1位は？
2025年に30歳という節目の年を迎えたSixTONESの松村北斗さん。俳優としても活躍を重ね、年齢以上のキャリアを感じさせる存在となっています。
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松村北斗（SixTONES）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Travis Japanの七五三掛龍也さんです。2人は事務所の同期で、さらに2009年2月15日にそろって入所した運命的なコンビ。松村さんが森七菜さんとダブル主演を務めた映画『ライアー×ライアー』（2021年公開）では、七五三掛さんが親友役として出演しています。
最近では、1月期のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）やPrime Videoで独占配信された『私の夫と結婚して』（2025年）などの話題作に出演。俳優としても活動の幅を広げています。
回答者からは「七五三掛くんはいつまで経っても年下感を勝手に感じてしまっている為」（30代女性／静岡県）、「まだデビューしたばかりという感じがあり、若さが大きい」（40代女性／千葉県）、「ベビーフェイスなのもあり、かなり年下に見える」（40代女性）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、なにわ男子の藤原丈一郎さんです。グループ最年長で、抜群のトークセンスを持つお笑い担当。オリックス・バッファローズの大ファンとしても知られ、5年連続で開幕戦始球式を務めています。
また、4月7日発売の新柔軟剤『FANDLY（ファンドリィ）』のブランドアンバサダーに就任。Web CMがYouTubeで公開中です。
回答コメントでは「なにわ男子はみんな若いかと思った」（30代女性／愛知県）、「アイドル売りだからか藤原くんが若々しく感じます」（40代女性／宮城県）、「藤原くんがベテラン感があって年上かなと思ったから」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「同い年で驚いたSTARTO社タレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「松村北斗（SixTONES）と同い年と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します！
2位：七五三掛龍也（Travis Japan）／70票
2位にランクインしたのは、Travis Japanの七五三掛龍也さんです。2人は事務所の同期で、さらに2009年2月15日にそろって入所した運命的なコンビ。松村さんが森七菜さんとダブル主演を務めた映画『ライアー×ライアー』（2021年公開）では、七五三掛さんが親友役として出演しています。
最近では、1月期のドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）やPrime Videoで独占配信された『私の夫と結婚して』（2025年）などの話題作に出演。俳優としても活動の幅を広げています。
回答者からは「七五三掛くんはいつまで経っても年下感を勝手に感じてしまっている為」（30代女性／静岡県）、「まだデビューしたばかりという感じがあり、若さが大きい」（40代女性／千葉県）、「ベビーフェイスなのもあり、かなり年下に見える」（40代女性）といったコメントが寄せられています。
1位：藤原丈一郎（なにわ男子）／89票
1位にランクインしたのは、なにわ男子の藤原丈一郎さんです。グループ最年長で、抜群のトークセンスを持つお笑い担当。オリックス・バッファローズの大ファンとしても知られ、5年連続で開幕戦始球式を務めています。
また、4月7日発売の新柔軟剤『FANDLY（ファンドリィ）』のブランドアンバサダーに就任。Web CMがYouTubeで公開中です。
回答コメントでは「なにわ男子はみんな若いかと思った」（30代女性／愛知県）、「アイドル売りだからか藤原くんが若々しく感じます」（40代女性／宮城県）、「藤原くんがベテラン感があって年上かなと思ったから」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)