なにわ男⼦、ニューアルバム「ND5」決定 5周年イヤーのセレブレーション開幕
【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男⼦がニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）を6⽉17⽇に発売することが決定した。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。みんなで5周年イヤーを祝う、華やかで煌めき溢れるセレブレーションが今ここに開幕。これからも、なにわ男子は世界中に愛と勇気と笑顔の花束を届ける。
シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、高橋恭平主演 映画『山口くんはワルくない』の主題歌である「ビーマイベイベー」、HAPPYグルーヴィーラップチューン「Gimme The Day」など、なにわ男子の全てを堪能できる楽曲たちがたっぷり収録されている。
さらに、2022年発売Single「サチアレ」に続く、約4年ぶりとなるゆずの北川悠仁書き下ろし曲「なないろ day by day」、そしてCDデビュー前に楽曲提供された「僕空〜足跡のない未来〜」以来、こちらは約6年半ぶりとなるヒャダインこと前山田健一による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録。なにわ男子にゆかりのある豪華アーティストによる提供楽曲が、アニバーサリーアルバムを彩る。各形態にボーナストラックも収録。収録曲の全貌は後日発表される。
今作は、5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリース。それぞれのテーマを表現したジャケットビジュアルも見どころとなっている。初回限定【laND】盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”、全9曲をボーナスディスクとして収録。さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video & Making、2025年リリースのアルバム「BON BON VOYAGE」購入者イベント「なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage！〜」東京公演が収録されている。
初回限定【ND】盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像。ヴィラ1棟貸し切り、7人だけの1泊2日旅「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」、「Gimme The Day」Music Video & Makingが収録されている。
初回限定【diamoND】盤には、2026年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル-Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラス目として新たな歌詞が追加されたスペシャルバージョンを待望の初音源化。特典映像として、ファンの皆さんが投票企画で選んだ「MVが見たい楽曲」ランキング第1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作。Makingと併せて収録されている。
通常【arouND】盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録。さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリースが決定。アニバーサリーイヤーに相応しく、メンバーのビジュアルを特大サイズで楽しめる豪華LPサイズ紙ジャケット仕様。思う存分堪能できる眼福パッケージとなっている。共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファンが投票企画で選んだ「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位曲15曲を、Disc3にはシングルセレクションとして「初心LOVE うぶらぶ」から「Doki it」までのシングル曲全10曲を収録。なにわ男子の“これまで”と“これから”を存分に味わうことができる内容となっている。（modelpress編集部）
・三方背ケース＋デジパック仕様
・40P歌詞フォトブックレット
・折りポスター
【CD】
Disc1：本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録
Disc2：メンバーセレクトのボーナスディスク（全9曲）
【Blu-ray／DVD】
・「Celebrate」Music Video
・「Celebrate」Making of Music Video
・なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage！〜東京公演 GIRARISTIC HORIZON！ ver. & YUUWAKU NIGHT ver.
・三方背ケース＋デジパック仕様
・60P歌詞フォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録
【Blu-ray／DVD】
・「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」
・「Gimme The Day」Music Video
・「Gimme The Day」Making of Music Video
・三方背ケース
・28P歌詞ブックレット
・40Pダイスマフォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にボーナストラック「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」を加えた、全16曲を収録
【Blu-ray／DVD】
・「Because I just love you」Music Video
・「Because I just love you」Making of Music Video
・32P歌詞フォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にメンバーが作詞をしたボーナストラックを加えた、全16曲を収録
・LPサイズ紙ジャケット仕様
・24P歌詞ブックレット
・アザージャケット8枚
・“ダイスマ”クリアソロカード7枚
【CD】
Disc1：本編収録曲15曲を収録
Disc2：ファンの皆さんが投票企画で選んだ「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位曲（全15曲）M1.Because I just love you／M2.Time View〜果てなく続く道〜／M3.Timeless Love／M4. ありふれた恋じゃ、もう満たされない／M5.2 Faced／M6.Soda Pop Love／M7.Seven seas／M8.月火水木君曜日／M9.Dreamin’ Dreamin’／M10.Circus Night／M11.君に恋をした／M12. ねぇ／M13. 僕空〜足跡のない未来〜／M14. 僕らのI LOVE YOU／M15.アオハル -With U With Me-
Disc3：「初心LOVE うぶらぶ」から「Doki it」までのシングル曲（全10曲）
M1.初心LOVE うぶらぶ／M2.The Answer／M3.サチアレ／M4.ハッピーサプライズ／M5.Special Kiss／M6.Make Up Day／M7.Missing／M8.I Wish／M9.コイスルヒカリ／M10.Doki it
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【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
◆なにわ男子、ニューアルバム決定
2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道POPSを詰め込んだ最新アルバム。みんなで5周年イヤーを祝う、華やかで煌めき溢れるセレブレーションが今ここに開幕。これからも、なにわ男子は世界中に愛と勇気と笑顔の花束を届ける。
さらに、2022年発売Single「サチアレ」に続く、約4年ぶりとなるゆずの北川悠仁書き下ろし曲「なないろ day by day」、そしてCDデビュー前に楽曲提供された「僕空〜足跡のない未来〜」以来、こちらは約6年半ぶりとなるヒャダインこと前山田健一による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録。なにわ男子にゆかりのある豪華アーティストによる提供楽曲が、アニバーサリーアルバムを彩る。各形態にボーナストラックも収録。収録曲の全貌は後日発表される。
◆全5形態でリリース
今作は、5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリース。それぞれのテーマを表現したジャケットビジュアルも見どころとなっている。初回限定【laND】盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”、全9曲をボーナスディスクとして収録。さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video & Making、2025年リリースのアルバム「BON BON VOYAGE」購入者イベント「なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage！〜」東京公演が収録されている。
初回限定【ND】盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像。ヴィラ1棟貸し切り、7人だけの1泊2日旅「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」、「Gimme The Day」Music Video & Makingが収録されている。
初回限定【diamoND】盤には、2026年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル-Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラス目として新たな歌詞が追加されたスペシャルバージョンを待望の初音源化。特典映像として、ファンの皆さんが投票企画で選んだ「MVが見たい楽曲」ランキング第1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作。Makingと併せて収録されている。
通常【arouND】盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録。さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリースが決定。アニバーサリーイヤーに相応しく、メンバーのビジュアルを特大サイズで楽しめる豪華LPサイズ紙ジャケット仕様。思う存分堪能できる眼福パッケージとなっている。共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファンが投票企画で選んだ「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位曲15曲を、Disc3にはシングルセレクションとして「初心LOVE うぶらぶ」から「Doki it」までのシングル曲全10曲を収録。なにわ男子の“これまで”と“これから”を存分に味わうことができる内容となっている。（modelpress編集部）
◆初回限定【laND】盤（Blu-ray／DVD）
・三方背ケース＋デジパック仕様
・40P歌詞フォトブックレット
・折りポスター
【CD】
Disc1：本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録
Disc2：メンバーセレクトのボーナスディスク（全9曲）
【Blu-ray／DVD】
・「Celebrate」Music Video
・「Celebrate」Making of Music Video
・なにわ男子とスペシャル出港式〜The Greatest Voyage！〜東京公演 GIRARISTIC HORIZON！ ver. & YUUWAKU NIGHT ver.
◆初回限定【ND】盤（Blu-ray／DVD）
・三方背ケース＋デジパック仕様
・60P歌詞フォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にボーナストラックを加えた、全16曲を収録
【Blu-ray／DVD】
・「なにわのわんぱく〜ほったらかし観察記録〜」
・「Gimme The Day」Music Video
・「Gimme The Day」Making of Music Video
◆初回限定【diamoND】盤（Blu-ray／DVD）
・三方背ケース
・28P歌詞ブックレット
・40Pダイスマフォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にボーナストラック「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」を加えた、全16曲を収録
【Blu-ray／DVD】
・「Because I just love you」Music Video
・「Because I just love you」Making of Music Video
◆通常【arouND】盤
・32P歌詞フォトブックレット
【CD】
・本編収録曲15曲にメンバーが作詞をしたボーナストラックを加えた、全16曲を収録
◆ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤
・LPサイズ紙ジャケット仕様
・24P歌詞ブックレット
・アザージャケット8枚
・“ダイスマ”クリアソロカード7枚
【CD】
Disc1：本編収録曲15曲を収録
Disc2：ファンの皆さんが投票企画で選んだ「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位曲（全15曲）M1.Because I just love you／M2.Time View〜果てなく続く道〜／M3.Timeless Love／M4. ありふれた恋じゃ、もう満たされない／M5.2 Faced／M6.Soda Pop Love／M7.Seven seas／M8.月火水木君曜日／M9.Dreamin’ Dreamin’／M10.Circus Night／M11.君に恋をした／M12. ねぇ／M13. 僕空〜足跡のない未来〜／M14. 僕らのI LOVE YOU／M15.アオハル -With U With Me-
Disc3：「初心LOVE うぶらぶ」から「Doki it」までのシングル曲（全10曲）
M1.初心LOVE うぶらぶ／M2.The Answer／M3.サチアレ／M4.ハッピーサプライズ／M5.Special Kiss／M6.Make Up Day／M7.Missing／M8.I Wish／M9.コイスルヒカリ／M10.Doki it
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