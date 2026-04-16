町はきれいに…でも、寂しさはあの日のまま 熊本地震で28歳の娘を失った夫婦が、いま伝えたい″日常を続ける理由″
一緒に過ごした日々への思い。その思いを大切にしています。
早朝、益城町の霊園を訪れたのは河添敏明さん（71）と妻の登志子さん（68）です。
地震で当時28歳の娘、由実さんを亡くしました。
河添登志子さん（68）「この間、道路も完成したし、益城もきれいになってきているけれど、私たち自体が思うことは変わらない。娘がいなくなって寂しい」
10年前の4月14日の地震の後、止まない余震を恐れ、一家は益城町にある自宅の敷地で車中泊をしていました。
しかし16日の夜、由実さんだけが自宅に戻っていたのです。
その時、本震が襲い、由実さんは崩れ落ちた2階部分の下敷きになりました。
10年を経ても、後悔は消えません。
河添登志子さん「あの時こうすれば。無理にでも外に寝せておけば。その思いは毎回」
スイカ農家の河添さん夫婦。
墓参りの後に2人が向かったのは仕事場のビニールハウスでした。
由実さんの命日でも仕事をする理由は…
河添登志子さん「日常生活を続けていくことが、亡くなった方達への最大の供養になるのでは。泣いてばかりいたら、亡くなった人達が悲しむだろうし」