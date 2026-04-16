〈京都・11歳死体遺棄〉「一億総探偵」はなぜ生まれたのか…スマホ片手にデマ拡散されるSNS時代の光と影

京都府南丹市で発生した小学生男児の行方不明事件は、3月23日の失踪から約3週間後の4月13日、遺体発見というかたちで大きな転機を迎えた。府警捜査1課と南丹署は4月16日未明、養父の会社員・安達優季（ゆうき）容疑者（37）＝南丹市園部町＝を死体遺棄容疑で逮捕した。養父は容疑事実を認めており、府警は結希君の死亡の経緯についても調べを進める。

【画像】「生徒会長だった」逮捕された義父・安達優季容疑者の中学時代、サッカー部の頃のユニフォーム姿、地主だった安達家の写真も

しかし、この事件を特徴づけているのは、捜査の進展そのもの以上に、SNS上での異様な情報拡散である。いわば「一億総探偵」ともいえる状況が生まれ、多数の憶測やデマが氾濫した。その背景には何があるのか。時系列とともに整理する。

時系列でみる情報空白と憶測の拡大

まず、事件発生直後の3月下旬。男児は通学途中に姿を消したが、報道は比較的限定的で、詳細情報も少なかった。この「情報の少なさ」が最初の違和感を生んだ。

4月上旬にかけて、SNSでは独自に時系列を整理する投稿や、「防犯カメラの謎」「家族の行動」などをめぐる考察が急増。さらに、関係者の職歴や周辺施設に関する“関連性不明の情報”まで結び付けられ、検索ワードにも奇妙な組み合わせが現れるようになった。

そして4月13日の遺体発見後、事件性が濃厚になるにつれ、特定人物への疑いを断定的に語る投稿が急増。公式発表を待たずに「犯人像」を作り上げる動きが加速した。

こうした現象の背景には、いくつかの要因がある。

まず、今回の事件において「情報空白」がある。警察は捜査への影響や誤認防止のため、情報公開を慎重に行なう。その結果、断片的な情報しか出ない期間が生まれる。この空白を埋めようとして、人々は推測や仮説を積み重ねる。

次にSNSは刺激的で断定的な情報ほど拡散されやすいという「SNSの構造」にも原因がある。特に「誰かが怪しい」「裏に隠された真実」といったストーリーは拡散力が高く、事実確認が不十分なまま広がる。

さらにこうした誰もが手軽に発信できるSNSを通じた「参加欲求」も見逃せない。重大事件に対し、自らも解明に関わりたいという心理が働く。かつては警察や報道機関に限定されていた“推理”の領域に、誰もが参入できる環境が整ったことで、「自分も真相に迫れる」という錯覚が生まれる。事件現場を取材する社会部記者もこう証言する。

「実際、遺体が発見された翌日の14日朝には、遺体発見現場周辺に大勢の報道陣が集まったいっぽうで、上下スウェットの服装でスマホのカメラを現場に向けるユーチューバーのようなSNS配信者らしき人物たちも、複数確認できました。再生数を稼ぎたいのか断片的な情報を誇張し、デマを広める者もいたようです。



安達容疑者の自宅周辺でも報道関係者に交じって、スマホ片手のSNS配信者がたむろし、その様子を車で通行する近隣住民たちがスマホで撮影するなど、混乱した状況でした」

しかし、この「総探偵化」は深刻な副作用を伴う。

法的責任は問われるのか 情報社会に問われる「受け手の倫理」

最大の問題は、無関係な個人や関係者への誹謗中傷である。SNS上で名前や写真が拡散されれば、たとえ誤りでも社会的信用は大きく毀損される。また、家族や関係者のプライバシー侵害も深刻だ。

さらに、誤情報は捜査そのものを混乱させる可能性がある。警察が情報を制限する理由の一つに「誤情報拡散の防止」があるのはこのためだ。

では、こうしたデマ拡散は罪に問われるのか。

結論から言えば、内容によっては十分に刑事・民事責任が生じうる。具体的には、虚偽の内容で個人の社会的評価を下げた場合は名誉毀損罪（刑法230条）、侮辱にあたれば侮辱罪（同231条）が成立する可能性がある。

また、民事上も損害賠償請求の対象となりうる。近年はSNS投稿でも責任が厳しく問われる傾向が強まっており、「拡散しただけ」でも責任を免れないケースもある。

今回の事件は、単なる一つの凶悪事件にとどまらず、情報社会の脆弱性を浮き彫りにした。

「情報が少ない＝何か隠されている」という短絡的な思考が、憶測を呼び、デマを拡散させる。だが、本来必要なのはその逆である。情報が少ない時こそ、断定を避け、公式発表を待つ姿勢だ。前出の社会部記者がいう。

「基本的にこうした事件の報道においてマスコミ各社は裏取りを慎重に重ねた上で発信しています。誤情報・デマを発信しても何の責任も問われない。むしろ、そうすることでアテンションを集めるSNSのインフルエンサーもいますが、真っ当な報道機関は正しい報道を行なわないと社会的責任に問われます。



今回は多くの人が予想したとおり養父が逮捕されていましたが、そうじゃなかった事例は過去に沢山ある。加熱しすぎるのはメディアにも勿論責任があるが、発信者、受け手ももっと慎重にならないといけない」

「一億総探偵」という言葉は、一見すると市民参加の象徴にも見える。しかし現実には、それが無責任な“疑いの量産”へと転化したとき、社会に深い傷を残す。

私たちは「知る権利」と同時に、「誤らない責任」も問われている。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班