　16日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3317枚だった。うちプットの出来高が2092枚と、コールの1225枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の172枚（26円安110円）。コールの出来高トップは6万5000円の279枚（255円高655円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　65　　 +16　　　24　　75000　
　　37　　 +34　　　58　　72500　
　　26　　 +86　　 150　　70000　
　　14　　 +95　　 177　　69000　
　　39　　+108　　 245　　68000　
　 157　　+200　　 380　　67000　
　 162　　+205　　 480　　66000　
　 279　　+255　　 655　　65000　
　 148　　+355　　 855　　64000　
　　99　　+455　　1155　　63000　
　　 9　　+495　　1410　　62000　
　　 4　　+410　　1445　　61750　
　　11　　+555　　1630　　61500　
　　45　　+530　　1890　　61000　
　　 6　　+630　　2060　　60500　
　　89　　+775　　2350　　60000　　2640 　　　　　　　28　
　　14　　+565　　2470　　59500　　2420 　　-535　　　18　
　　16　　+675　　2570　　59250　　2305 　　　　　　　 3　
　　 3　　+315　　2400　　59000　　2175 　　　　　　　45　
　　　　　　　　　　　　　58750　　2195 　　-320　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58500　　2000 　　-400　　　47　
　　　　　　　　　　　　　58250　　1915 　　-390　　　 6　
　　 1　　+310　　2985　　58000　　1780 　　-535　　　59　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1695 　　-535　　　10　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1645 　　　　　　　50　
　　 1　　　　　　3885　　57250　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1495 　　-425　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1355 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1220 　　-295　　　39　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1180 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1015 　　-220　　　79　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 860 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 840 　　-245　　　71　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 700 　　-205　　 109　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 680 　　 -75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 590 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 580 　　-175　　　37　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 580 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 560 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 545 　　-135　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 495 　　-125　　　13　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 470 　　-135　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 420 　　-100　　　37　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 345 　　 -95　　　52　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 340 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 315 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 298 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 299 　　 -51　　　56　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 275 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 243 　　 -57　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 251 　　 -39　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 252 　　 -58　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 225 　　 -49　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 200 　　 -47　　 100　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 188 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 194 　　 -43　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 174 　　 -56　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 169 　　 -23　　　13　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 154 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 143 　　 -42　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 138 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 146 　　 -34　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 131 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 130 　　　　　　 129　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 131 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 119 　　 -33　　 161　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 126 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 110 　　 -35　　　75　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 110 　　 -26　　 172　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 100 　　　　　　 100　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 100 　　 -21　　 127　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　83 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　73 　　 -29　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　71 　　 -17　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　73 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　55 　　 -24　　　72　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　49 　　 -21　　　50　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　48 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　34 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　36 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　30250　　　31 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　26 　　 -12　　　49　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　23 　　　-9　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　22 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　26750　　　18 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　26500　　　19 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　16 　　　-6　　　21　
　　　　　　　　　　　　　25500　　　16 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　12 　　　-8　　　18　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　11 　　　-6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　11 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 9 　　　-3　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 7 　　　-3　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 6 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　18750　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 3 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　13250　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 2 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　12750　　　 2 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 3 　　　 0　　　 1　

