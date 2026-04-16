ボートレース宮島のPR隊が16日、愛知支部の仲口博崇（53）を伴いスポニチ名古屋オフィスを訪れ、21日から26日まで行われるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」をアピールした。

昨年Vの森高一真（47＝香川）、初日ドリーム戦1号艇の池田浩二（48＝愛知）、地元広島からは西島義則（64）、辻栄蔵（51）、上平真二（52）が出場。初出場は江夏満（45＝福岡）、君島秀三（45＝滋賀）、田口節子（45＝岡山）、清水敦揮（45＝岡山）、森永淳（45＝佐賀）の5人。売り上げ目標は85億円。

イベントは21日に川井萌（静岡）＆北村寧々（長崎）トークショー、23日に「たくろう」お笑いライブ、24日に「エバース」お笑いライブ、25日に峰竜太（佐賀）トークショー、26日に山口剛（広島）＆茅原悠紀（岡山）、中田翔、成宮寛貴トークショーが行われる。

同大会3年ぶりの出場となる仲口は「宮島はまだ優勝はないが特にクセのある水面ではないので苦手意識はない。出場メンバーは走っていても面白いし、一つ一つのレースが充実したレースになる。師匠（大嶋一也氏＝引退）も勝っているレースなので（2007年の大村）、出るからには優勝目指して頑張りたい」と意気込みを語った。