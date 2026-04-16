【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

静岡模型教材協同組合は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」を5月13日から17日にかけて開催する。

本イベントは、プラモデルや鉄道模型、RCモデルなど、日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会する日本最大級の模型展示会となっており、タミヤ、BANDAI SPIRITS、青島文化教材社、ハセガワ、コトブキヤ、東京マルイ、京商など、様々なメーカーが新製品の展示を行なう。

今回「第64回 静岡ホビーショー」に参加する企業から、事前に展示内容や新商品情報などの告知が行なわれているため、本稿にてまとめてお届けする。

なお「第64回 静岡ホビーショー」に参加するには事前登録が必要となっているが、4月14日時点で一般公開日である5月16日、17日の両方が定員に達しているため、受付を終了している。

「第64回 静岡ホビーショー」事前情報まとめ

(C) 静岡模型教材協同組合