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「塾講師ヒラ」が「【塾生実績】たった１ヶ月で偏差値67→76まで跳ね上がったエグすぎる勉強法」を公開した。対談では、入塾からわずか1ヶ月で劇的な成績アップを遂げた中学3年生が、各教科の具体的な勉強法や、「戦略だけで偏差値は5くらいは上がっている」という驚きの事実を語った。

志望校合格への焦りから入塾を決意したという中学3年生の生徒。入塾前のV模擬の偏差値は67だったが、入塾約1ヶ月後に受けたS模擬では、3教科の偏差値が76にまで跳ね上がったという。飛躍的な伸びの理由について問われると、生徒は「自分の出来ないところを徹底して、できるまで潰していくこと」と回答。

各教科の具体的な対策として、数学では「絶対にその問題は1秒も見ないくらいで飛ばす」と捨てる問題を明確にしたと明かし、「戦略だけで偏差値は5くらいは上がっていると思います」と真剣なトーンで語った。これには塾講師ヒラも「マジか、すげえな」と驚きの声を上げた。

さらに、理科のケアレスミス対策については「口を動かしながら問題文を読むことと、ペン先で追っていって印付けをしてなくしました」と実践的な方法を披露。社会の暗記も「夜やったことを朝確認すると定着する」と、効率的な時間の使い方を説明した。

一方で、受験へのプレッシャーも吐露。「ずっと一人でやってきて、このままで合格できるのかという不安が大きかった」と振り返る。しかし、入塾後は「毎日報告するって宣言した手前、勉強しないといけないという気持ちになれる」と語り、平日5時間、休日12時間という猛勉強を継続。

管理される環境を自らのモチベーションに変えていく実直な姿勢が浮き彫りになった。対談の終盤では、生活習慣の改善にも言及。就寝時間を守れずに厳しい指摘を受けたことを振り返り、「この時間になったら寝ないとやばい」と逆算して勉強を切り上げるようになったというエピソードも披露された。

塾講師との確かな信頼関係と、第一志望合格に向けた揺るぎない覚悟が伝わる内容となっている。

YouTubeの動画内容

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中学3年生の実績動画スタート
02:53

1ヶ月で偏差値70超え！S模擬で偏差値76を叩き出した結果
05:48

各教科の具体的な勉強法と「戦略」の重要性
13:06

平日5時間・休日12時間…偏差値爆伸びを支えた勉強時間
16:59

睡眠時間の徹底管理が生んだ勉強への良いサイクル

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