「失望した」ガンバに痛恨の“逆転負け”。決勝進出を逃したバンコク・U、母国ファンは落胆「貪欲さなし、積極性なし、気迫なし」【ACL２準決勝】

「失望した」ガンバに痛恨の“逆転負け”。決勝進出を逃したバンコク・U、母国ファンは落胆「貪欲さなし、積極性なし、気迫なし」【ACL２準決勝】