「失望した」ガンバに痛恨の“逆転負け”。決勝進出を逃したバンコク・U、母国ファンは落胆「貪欲さなし、積極性なし、気迫なし」【ACL２準決勝】
現地４月15日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）準決勝の第２戦で、ガンバ大阪はバンコク・ユナイテッド（タイ）と敵地で対戦した。
先週８日の第１戦を０−１で落としていたなか、19分に山下諒也、39分にイッサム・ジェバリが得点し、前半のうちにアグリゲートスコアで勝ち越す。後半に入って82分には食野亮太郎がダメ押しの３点目を決めて、そのまま３−０で勝利。２戦合計３−１で決勝進出を決めた。
この結果に、“逆転負け”を喫したバンコク・Uのファンは落胆。SNS上では「全然キレがなかった」「失望した」「監督交代も１つの選択肢かもしれない」「貪欲さなし、積極性なし、気迫なし」「もうひと踏ん張りが見られない選手も多かった」「ホームなのに走らず、動きも鈍く、退屈な内容だった」などの声があがった。
ACL２制覇へ王手をかけたG大阪。決勝は５月16日に行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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先週８日の第１戦を０−１で落としていたなか、19分に山下諒也、39分にイッサム・ジェバリが得点し、前半のうちにアグリゲートスコアで勝ち越す。後半に入って82分には食野亮太郎がダメ押しの３点目を決めて、そのまま３−０で勝利。２戦合計３−１で決勝進出を決めた。
この結果に、“逆転負け”を喫したバンコク・Uのファンは落胆。SNS上では「全然キレがなかった」「失望した」「監督交代も１つの選択肢かもしれない」「貪欲さなし、積極性なし、気迫なし」「もうひと踏ん張りが見られない選手も多かった」「ホームなのに走らず、動きも鈍く、退屈な内容だった」などの声があがった。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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