B1残り7試合時点の“仮想”CS組み合わせ…ワイルドカード1位交代、西地区首位争いは1差に

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◆■群馬がクラブ新13連勝…A東京は痛い黒星

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月15日に全国各地で第32節が行われ、レギュラーシーズンも残り7試合となった。依然としてチャンピオンシップ争いが白熱しており、地区優勝の行方もわからなくなってきた。


　東地区では、首位・宇都宮ブレックスと2位・群馬クレインサンダーズが連勝を伸ばし、宇都宮の地区優勝マジック5として次節の直接対決2連戦を迎えることになった。両チームのゲーム差は変わらず「3」のままだが、群馬はクラブ記録を更新し続け13連勝中。今節はサンロッカーズ渋谷を91－54と圧倒し、過密日程の中タイムシェアもしながら好調をキープしている。クラブ史上初のCSホーム開催が見えてきているが、さらなる高みも射程圏内に入っているはずだ。


　ワイルドカードに回る東地区3位以下では、千葉ジェッツが川崎ブレイブサンダースに快勝した一方で、アルバルク東京は敵地で横浜ビー・コルセアーズに競り負け、連勝が5でストップした。この結果、3位・千葉Jは2位との1ゲーム差をキープしたものの、4位・A東京は同2差に一歩後退。逆転でのワイルドカード入りを目指すレバンガ北海道は、CS出場圏内まで2差、仙台89ERSは同3差として、残り7試合に挑む。


◆■ワイルドカード1位交代…西首位攻防は1差に

　対する西地区では、上位争いに大きな動きがあった。B1最高勝率を誇る長崎ヴェルカが、広島ドラゴンフライズに競り負け、今シーズン12敗目（41勝）を喫した。難敵との対戦が続いているとはいえ、これでリーグ戦直近4試合で3敗。現時点で唯一CS出場を決めている新興勢力が、地区優勝への試練を迎えている。


　そんな長崎とシーズン序盤から首位攻防を繰り広げてきた2位・名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ホームで琉球ゴールデンキングスに逆転勝ちし40勝に到達。長崎と1ゲーム差に詰め寄った。スコット・エサトンを欠きながらも、齋藤拓実を中心に勝負強い試合運びを展開。最終盤に首位再浮上のチャンスが見えてきた。


　また、敵地で競り負けた琉球に代わって、シーホース三河が西地区3位に浮上した。今節は西田優大が18得点を挙げ、佐賀バルーナーズとの接戦に勝利。首位と4差がついており、逆転優勝への道のりは厳しいが、ワイルドカード1位に浮上した。


　第32節終了時点での“仮想”CS組み合わせは、長崎vsA東京、三河vs群馬、名古屋Dvs琉球、千葉Jvs宇都宮というクォーターファイナルの対戦カード。残り7試合で、出場圏外にいる北海道、仙台、三遠の大逆襲はあるのか。地区優勝とシード争いに注目だ。


◆■4月16日時点のB1順位表

※＝各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出

☆＝CS進出決定

▲＝CS進出可能性消滅


【東地区】

1位　40勝13敗　宇都宮ブレックス（地区Vマジック5）

2位　37勝16敗　群馬クレインサンダーズ

3位　36勝17敗　千葉ジェッツ

4位　35勝18敗　アルバルク東京

5位　33勝20敗　レバンガ北海道

6位　32勝21敗　仙台89ERS

7位　24勝29敗　横浜ビー・コルセアーズ　▲

8位　22勝31敗　サンロッカーズ渋谷　▲

9位　18勝35敗　越谷アルファーズ　▲

10位　16勝37敗　アルティーリ千葉　▲

11位　15勝38敗　茨城ロボッツ　▲

12位　14勝39敗　川崎ブレイブサンダース　▲

13位　10勝43敗　秋田ノーザンハピネッツ　▲


【西地区】

1位　41勝12敗　長崎ヴェルカ　☆（地区Vマジック6）

2位　40勝13敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

3位　37勝16敗　シーホース三河

4位　37勝16敗　琉球ゴールデンキングス

5位　32勝21敗　三遠ネオフェニックス

6位　30勝23敗　広島ドラゴンフライズ

7位　27勝26敗　佐賀バルーナーズ　▲

8位　24勝29敗　島根スサノオマジック　▲

9位　21勝32敗　滋賀レイクス　▲

10位　20勝33敗　大阪エヴェッサ　▲

11位　18勝35敗　京都ハンナリーズ　▲

12位　17勝36敗　ファイティングイーグルス名古屋　▲

13位　13勝40敗　富山グラウジーズ　▲


【ワイルドカード】

1位　37勝16敗　シーホース三河

2位　37勝16敗　琉球ゴールデンキングス

3位　36勝17敗　千葉ジェッツ

4位　35勝18敗　アルバルク東京

5位　33勝20敗　レバンガ北海道

6位　32勝21敗　仙台89ERS

7位　32勝21敗　三遠ネオフェニックス

8位　30勝23敗　広島ドラゴンフライズ