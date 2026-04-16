山形市の８０代女性が、現金１２０万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。女性は息子を名乗る人物などからの電話を信用し、自宅を訪問してきた男に現金を手渡したということです。

警察によりますと、今月１日、山形市に住む８０代の女性の家の固定電話に、「被害者（８０代女性）の息子」を名乗る人物から電話がありました。

女性が電話に出ると、「喫茶店で大事な書類が入ったカバンをなくしてしまった」と言われたということです。

その後、「喫茶店の店主のキノシタ」や「会社の上司のナカヤマ」を名乗る男から電話があり、「バッグには会社の送金書が入っており、お金を振り込めなくなった」「こちらでお金を準備しているが、足りないので立て替えてほしい」「お金は私（ナカヤマ）の甥っ子が受け取りに行く」と言われました。

■自宅で現金１２０万円を手渡す

女性は話を信用し、自宅を訪問して来た男に現金１２０万円を手渡しましたが、後日、女性の息子が帰省したことで、被害に気付きました。

警察は、親族から「電話番号が変わった」、「喉を痛めて声が出ない」などの電話があったら注意するほか、電話でお金の話が出たら、一旦電話を切り、すぐに家族や本人に電話をして確認するよう呼びかけています。