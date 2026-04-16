モデルの亜希（57）が、元プロ野球選手の元夫・清原和博（58）や息子たちに誕生日を祝福してもらった様子を公開し、注目を集めている。

【映像】亜希の誕生日を祝う元夫・清原和博やイケメン息子たち

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。Instagramでは、30分で作った品数豊富なお弁当やテレビ番組出演時のオフショットなど日常の様子を発信してきた。さらに、清原が出演するトークショーにマネージャーとして帯同する様子など、元夫との関係についても投稿している。

2025年4月21日には、息子や友人がサプライズで自身の誕生日をお祝いしてくれた様子を公開。「見てるだけで涙が出てくる、温かい愛しかない空間」「イケメン兄弟」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

元夫・清原和博やイケメン息子らと幸せな“家族時間”満喫

2026年4月15日にはストーリーズを更新し、57歳の誕生日を清原や息子たちに祝福してもらったことを報告。「昨夜はこの人たちに祝ってもらった。カメラ向けるも、なかなかタイミング合わない！あ、そもそも性格も合わないか。固まっとるで。清原さんちの人々はみんな濃ゆいですが、みんな優しいです」とつづり、家族との時間を振り返った。

（『ABEMA NEWS』より）