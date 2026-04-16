みなさんは、日常生活の中で、スマートフォンや鍵などをうっかり落としたり、置き忘れてしまった経験はありますか。マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティング（東京都新宿区）が実施した「落とし物・忘れ物に関する調査（2026年）」によると、落とし物・置き忘れた物は「傘・日傘」が最多となりました。



【調査結果を見る】この1年間に「落とした物・置き忘れた物」ランキング

調査は、全国の20〜69歳の男女1100人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。



はじめに、「この1年間の落とし物・忘れ物の経験」について聞いたところ、全体の36.0％が「落とし物・忘れ物の経験がある」と回答しました。



特に、20代（47.3％）が突出して多くなった一方、30代（35.5％）、40代（35.9％）、50代（33.2％）、60代（28.2％）と年代が高くなるにつれ、落とし物・忘れ物をする割合が減少する傾向が見られました。



また、この1年間に「落とした物・置き忘れた物」については、「傘・日傘」（31.3％）、「マスク」（15.7％）、「スマートフォン・携帯電話」（15.2％）「ハンカチ・タオル」（14.9％）が上位に挙がりました。



これを年代別に見ると、20代は「スマートフォン・携帯電話」「イヤホン・ヘッドホン」「充電器・モバイルバッテリー」が多くなった一方、50〜60代は「ハンカチ・タオル」、60代は「マスク」が他年代に比べて多くなり、年代で違いが見られました。



「落とし物に気づいたときにとる行動」としては、「心当たりがある場所へ戻って探してみる」（49.9％）が最多となったほか、「カバンやポケットの中をもう一度探す」（38.0％）、「店頭や施設の窓口に問い合わせる」（32.2％）が挙げられました。



なお、年代が高いほど、探す・問い合わせる行動が多く、20〜30代では、落としても「特に対応せずあきらめる」が3割前後と高くなっています。



そこで、「落とし物・忘れ物を防ぐための対策」を聞いたところ、「移動時や席を立つときに持ち物を確認」（25.9％）、「持ち物の定位置を決める」（25.1％）、「できるだけ持ち物を減らす」（20.5％）が上位に挙がり、60代は「持ち物の確認」「持ち物は定位置へ」「ファスナー付きのポケットやカバンの利用」が高く、日頃の工夫が見受けられました。



最後に、「落とし物に関するエピソード」を自由記述で答えてもらったところ、貴重品やカード類が交番や交通機関で見つかり安堵したケースが聞かれた一方で、スマートフォンを位置情報で発見した例も挙げられたほか、購入直後の品物を失くしたり、落として破損したりしてショックを受けたというエピソードも聞かれました。