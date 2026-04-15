Image: Makuake

痒い所に手が届く充電器、これは何かと便利そう。

突然ですが、みなさんはモバイルバッテリーに何を求めますか？20000mAh以上の大容量を求める方もいれば、ケーブル内蔵型がやはり便利と感じる方もいると思います。

ACアダプタ兼モバイルバッテリーとして使える充電器はもちろん重宝しますが、あのNTTドコモが「暗闇で光る蓄光デザインの充電器」を発表しました。

"すぐに見つけられる"のが最大の特徴

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今週、4月16日(木)午前10時からMakuakeにてプロジェクト開始予定なのは、株式会社NTTドコモ発の「備える充電器」。

一体何に備えるのかというと、"命を守る備え"として活躍が期待できるACアダプタ兼モバイルバッテリーとなっています。

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最大の特徴は本体に蓄光素材が採用されているため、明かりのない暗い場所でもすぐに充電器を見つけられるということ。

停電が起きたときに限ってスマホのバッテリー残量が僅か…というシチュエーションは十分考えられますが、そんな状況でもすぐに見つけることができて、モバイルバッテリーとしても使える点も含めて優秀かと。

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サイズ感については、（厚みを除いて）クレジットカードよりわずかに小さいくらいといったところでしょうか。ACアダプタとモバイルバッテリーをそれぞれ持ち歩く必要がないため、旅行や出張時においても活躍しそうです。

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Source: Makuake