物価高対策として長野市が発行する「プレミアム商品券」について、発行総額を29億円余りも上回る申し込みがあったことが分かりました。



長野市民（60代）

「（申し込んだ金額は？）全部で2万円くらい」

長野市民（80代）

「二人暮らしですけど、4万円」



国の交付金を活用して発行する長野市の「ながのビッグプレミアム商品券」。

1人あたり最大3万円まで購入が可能で、例えば３万円購入した場合、4万5000円分の買い物ができるというものです。





ところが、3月末までの申し込み金額は、発行総額40億円を大きく超える69億円あまり。このため、購入できる金額を制限して、申し込んだ市民全員が購入できるよう、商品券を配分することになりました。申し込んだ金額などによって異なりますが、仮に、1人世帯で限度額の3万円を申し込んだ場合は1万5000円（2万2500円分の商品券）、4人世帯で限度額の12万円を申し込んだ場合は7万円（10万5000円分の商品券）購入できることになります。今回の「プレミアム商品券」は、市の人口の7割にあたる約24万8000人が申し込んだということです。令和に入り長野市の「プレミアム商品券」の発行は3回目ですが、申し込みは今回が最多となりました。長野市は「物価高騰の影響を受けている中で、市民の関心が高かったのでは」としています。商品券の配分に市民は…。長野市民（30代）「知らなかったです。（率直にどう思いますか？）MAX欲しかったです」長野市民（80代）「しょうがないですね。もうお互いさまで、こんな世の中ですから」今後、市から商品券の購入引換券が発送され、4月27日から販売開始となります。