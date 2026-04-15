BTS「SWIM」MVが1億回再生突破 “億超え”リストに新たな1作
BTSの新曲「SWIM」のミュージックビデオが、再生回数が1億回を突破した。
【動画】1億回再生突破！BTS「SWIM」ミュージックビデオ
同曲は、BTSが3月20日にリリースした約3年9ヶ月ぶりとなるアルバム『ARIRANG』のタイトル曲。15日午後1時頃、YouTubeにおける再生回数が1億回を突破した。これにより、グループの数多くの“億超え”ミュージックビデオのリストに、新たな1作が加わった。
同作は、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、まるで一本の映画のようなスケール感で描かれる。世界的監督Tanu Muinoがメガホンを取り、メンバー7人は、荒波をかき分けて進む船を導く存在として登場。そして、ハリウッド俳優のLili Reinhartが繊細な演技で魅了する。挫折を経験した女性が自らの束縛を脱ぎ捨て、前進できるよう、静かに支える姿が描かれている。
「SWIM」は、人生の荒波の中でも止まることなく前進し続ける姿勢を歌ったオルタナティブポップジャンルの楽曲。自分自身のペースで淡々と泳ぎ進むという意志を「人生への愛」として表現し、全世界の音楽ファンの深い共感を得た。RMが作詞に参加し、「今のBTS」が考える率直な思いを反映させている。
同曲は、4月4日付の米ビルボードメインシングルチャート「Hot 100」で1位に初登場したあと、3週連続でトップ5入りを記録し、ロングランヒットの軌道に乗っている。また、Spotifyでは「ウィークリー・トップソング・グローバル」で3週連続1位、「デイリー・トップソング・グローバル」（3月20日〜4月13日）で25日連続1位を記録している。
【動画】1億回再生突破！BTS「SWIM」ミュージックビデオ
同曲は、BTSが3月20日にリリースした約3年9ヶ月ぶりとなるアルバム『ARIRANG』のタイトル曲。15日午後1時頃、YouTubeにおける再生回数が1億回を突破した。これにより、グループの数多くの“億超え”ミュージックビデオのリストに、新たな1作が加わった。
同作は、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、まるで一本の映画のようなスケール感で描かれる。世界的監督Tanu Muinoがメガホンを取り、メンバー7人は、荒波をかき分けて進む船を導く存在として登場。そして、ハリウッド俳優のLili Reinhartが繊細な演技で魅了する。挫折を経験した女性が自らの束縛を脱ぎ捨て、前進できるよう、静かに支える姿が描かれている。
同曲は、4月4日付の米ビルボードメインシングルチャート「Hot 100」で1位に初登場したあと、3週連続でトップ5入りを記録し、ロングランヒットの軌道に乗っている。また、Spotifyでは「ウィークリー・トップソング・グローバル」で3週連続1位、「デイリー・トップソング・グローバル」（3月20日〜4月13日）で25日連続1位を記録している。