アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠が、１５日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。世代間ギャップを感じる行動を明かした。

板倉は、ＬＩＮＥなどで「（上の世代は）メッセージの文章の途中に絵文字が入ってる」といい、「（その途中の絵文字は）『いらなくない！？』って思う」そう。

「私の母親がめっちゃそう。文字を打ってると、（予測変換で絵文字が）出てくる。それを押してると思うんですけど」と予想した。

お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜は、まさに途中で絵文字を使う人。「（たとえば）じゃあどこでチョコレートの絵文字を押せばいいの？」と、板倉の主張に衝撃を受けていた。

今度は近藤から若い世代へ質問。「ＬＩＮＥの文章をまとめて送っちゃだめですか？」という。近藤によると「今の子ってＬＩＮＥとかを一行書いたらシュパって送るじゃない？ それをいっぱい送るでしょ？ 私それができない」と告白。

「まとめて送らないと通知が行くからご迷惑かなって思うのと、途中で返信したら、中途半端なところで返信しちゃって、やりとりがずれちゃう」といい、「若い人はまとめて送られるのはイヤなんですか？」と質問した。

これはメンバーでも答えが分かれており、増田は「全然めっちゃ好き。自分もガンと（まとめて）送る方」と言う一方、川本は細かく送る派。その理由について「文字打つのがめっちゃ早いし、相手も早い。メンバー同士もめっちゃ早い（ため、やりとりが成り立つ）」と答えていた。