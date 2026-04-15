ツアー通算7勝目を挙げた笠りつ子 お祝いパーティで「7」のロウソクを見て「私6勝だよ」と究極の勘違い！
国内女子ツアー「Vポイント×SMBCレディス」で通算7勝目を挙げた笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。仲よしの先輩プロ、竹末裕美たちがサプライズで祝勝会をしてくれたことを「びっくり感動」と嬉しそうに投稿した。
【動画】サプライズの喜びが爆発 「嬉しい〜！」しか言葉が出てこない笠りつ子
投稿では大きな特製ケーキを手にした笠を囲んだ全員の記念写真や、竹末との2ショットだけでなく、埼玉西武ライオンズで投手として活躍した十亀剣、元関脇の豊ノ島大樹も交えた4人の写真を公開。交流範囲の広さをうかがわせた。そしてパーティ会場に到着した笠をクラッカーや可愛らしいくす玉で歓迎するシーンの動画では、笠は驚きを隠しきれずに「嬉しい〜！」を連呼していた。「愉快な皆様、ありがとうございました」とあらためて感謝の言葉を記した笠。パーティを開いてくれた竹末ともう一人の先輩に対しては「ずっと、勝てない時から ３人で練習してどんな時でも背中を押してくれて 一緒に勝とうって言ってくれた」と、長く素敵なお付き合いが続いていることを紹介していた。特に竹末とは、昨年の「KURE LADY GO CUP」にはペアを組んで参戦したり、トーナメントで笠のキャディを務めてくれたり、仲よく食事を楽しむ姿もインスタグラムにたびたび投稿されている仲だ。投稿の最後では熊本に帰った際のエピソードとして、ケーキに「7」のロウソクが立っているのを見て「私6勝だよ」と言ったものの、調べてみたら7勝目だったことを確認。「年齢も間違ってたけど、数字に弱い笑」と自虐ギャグのように楽しく明かしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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