（左から）工藤静香、Koki, 　photo：KOBA（Koki,） （C）ORICON NewS inc.

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　モデル・俳優のKoki,（23）が14日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の工藤静香（56）の誕生日を祝福し、メッセージを添えて2ショット写真やプライベートショットなどを公開した。

【写真】“世界一のお母さん”工藤静香との親子ショットを披露したKoki,

　Koki,は「Happy birthday to the best mum in the world」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。公開された写真には、工藤と寄り添った2ショットをはじめ、愛犬を交えたカットや、自然の中で笑顔を見せる工藤の姿などが収められている。

　Koki,は木村拓哉（53）と工藤の次女として知られ、モデルとして国内外で活躍。母の誕生日に寄せた愛あふれるメッセージと写真の数々から、仲むつまじい親子関係がうかがえる投稿となっている。