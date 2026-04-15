Koki,、2ショット添え“世界一のお母さん”工藤静香の誕生日を祝福
モデル・俳優のKoki,（23）が14日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の工藤静香（56）の誕生日を祝福し、メッセージを添えて2ショット写真やプライベートショットなどを公開した。
【写真】“世界一のお母さん”工藤静香との親子ショットを披露したKoki,
Koki,は「Happy birthday to the best mum in the world」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。公開された写真には、工藤と寄り添った2ショットをはじめ、愛犬を交えたカットや、自然の中で笑顔を見せる工藤の姿などが収められている。
Koki,は木村拓哉（53）と工藤の次女として知られ、モデルとして国内外で活躍。母の誕生日に寄せた愛あふれるメッセージと写真の数々から、仲むつまじい親子関係がうかがえる投稿となっている。
【写真】“世界一のお母さん”工藤静香との親子ショットを披露したKoki,
Koki,は「Happy birthday to the best mum in the world」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。公開された写真には、工藤と寄り添った2ショットをはじめ、愛犬を交えたカットや、自然の中で笑顔を見せる工藤の姿などが収められている。
Koki,は木村拓哉（53）と工藤の次女として知られ、モデルとして国内外で活躍。母の誕生日に寄せた愛あふれるメッセージと写真の数々から、仲むつまじい親子関係がうかがえる投稿となっている。