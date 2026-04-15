IVEリズ、日本の居酒屋降臨でファン騒然「普通にお酒飲んでてビックリ」「一緒に乾杯したい」
【モデルプレス＝2026/04/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が4月14日、自身のInstagramを更新。居酒屋を満喫する姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「リラックスした表情が可愛すぎ」プラベ感溢れる居酒屋ショット
リズは、幽霊の絵文字を添えて日本の居酒屋で過ごす様子を公開。黒いニットを身にまとい、ジョッキやグラスを手に微笑む姿を披露した。箸を顔の横に添えてお茶目なポーズを決めたり、眼鏡を頭に乗せてリラックスした表情を見せたりと、プライベート感溢れる姿を複数枚投稿している。
この投稿に、ファンからは「居酒屋にリズがいるなんて驚き」「居酒屋にいたら目立ちそう」「リラックスした表情が可愛すぎ」「普通にお酒飲んでてビックリ」「遭遇したい」「眼鏡姿も似合う」「一緒に乾杯したい」「プライベートな姿が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆リズ、居酒屋ショット披露
リズは、幽霊の絵文字を添えて日本の居酒屋で過ごす様子を公開。黒いニットを身にまとい、ジョッキやグラスを手に微笑む姿を披露した。箸を顔の横に添えてお茶目なポーズを決めたり、眼鏡を頭に乗せてリラックスした表情を見せたりと、プライベート感溢れる姿を複数枚投稿している。
◆リズの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「居酒屋にリズがいるなんて驚き」「居酒屋にいたら目立ちそう」「リラックスした表情が可愛すぎ」「普通にお酒飲んでてビックリ」「遭遇したい」「眼鏡姿も似合う」「一緒に乾杯したい」「プライベートな姿が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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