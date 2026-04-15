「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１５日午後１時現在でユニチカ<3103.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



ユニチカは大幅高で６連騰、２月１８日につけた年初来高値２２００円を上回り、１９９６年以来３０年ぶりの高値圏に浮上する場面があった。前日まで３日連続でストップ高に買われており、きょうは値幅制限上限には届かないものの、一時３７２円高の２５３５円まで値を飛ばした。ＡＩデータセンター向けガラス繊維で特需が期待されるなか、投資資金の攻勢が顕著となっている。ただ、短期急騰の反動による下値リスクを警戒する向きも少なくないようだ。



出所：MINKABU PRESS