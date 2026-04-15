グーグルは、生成AI「Gemini」で、ユーザー個人の情報に基づいて回答を最適化する新機能「パーソナル インテリジェンス」の提供を開始した。WebやAndroid、iOSの各プラットフォームで利用できる。有料プランのGoogle AI Plus、Pro、Ultraの個人ユーザー向けに順次提供し、今後数週間以内に無料版ユーザーにも拡大する。

パーソナル インテリジェンスは、GmailやGoogle フォト、YouTube、Google検索といったグーグルの各サービスとGeminiを安全に連携させる機能。複数の情報元を横断して論理的に思考する推論能力と、メールや写真などから特定の詳細情報を抽出する検索能力を組み合わせ、ユーザー一人ひとりに最適化された回答を生成する。米国ではすでに提供されている。

旅行の予定をGeminiに尋ねると、Gmailからホテルや交通機関の予約詳細を参照してタイムラインを作成し、Google フォトに保存されている現地の地図やスクリーンショットを提示する。さらに、YouTubeの視聴履歴をもとにレストランを提案するなど、複数アプリを横断した情報整理がスムーズになる。

プライバシー保護に配慮し、各アプリとの連携は初期設定でオフにされており、ユーザー自身で連携するアプリを選択できる。連携によって参照されたメールや写真などの個人データは、Geminiのモデルトレーニングには直接利用されない。また、Geminiの回答には参照元の情報が明示されるほか、Geminiがユーザーの好みを誤解した場合は、チャット上で直接指摘して認識を修正することもできる。