映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』には、ヨッシーやクッパJr.、ロゼッタ、フォックス・マクラウドといった新たな人気キャラクターが登場する。アフレコを務めたキャスト陣が「ヨッシーの目は1つなのか2つなのか」という斜め上の議論で大盛り上がりしている。

マリオ役のクリス・プラット、ルイージ役のチャーリー・デイ、そして本作よりジョインしたヨッシー役ドナルド・グローヴァーはゲーム系Podcast番組「」に出演。突如、番組ホストのヘザー・アン・キャンベルから「ヨッシーの目って2つだと思います？それとも大きい目が1つで、真ん中に折り目がついてるんだと思います？」と予想もしない質問を受けると、思わず3人とも笑い出してしまう。

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グローヴァーは「キャラクターデザイン史上、最高の質問ですね。目玉がくっついているのか？それとも一つの大きな目なのか？」と丁重に受け取め、「僕はくっついていると思います。お尻みたいな感じ？」と持論を展開。キャンベルからは「ものを見るときに、目の動きを感じるってことでしょう？気持ち悪いじゃないですか！」と突っ込まれている。

グローヴァーが「気持ち悪いかも。でもそれでうまく機能してるんだと思うな。知らんけど」と降参しそうになると、プラットが応戦。「目は2つに決まってるよ。絶対そう。進化の観点から考えても、1つ目の動物は2つ目がある動物に食われちゃうと思うんだ。だから目は2つのはず」とプラットらしい視点で語った。

キャンベルはますますヒートアップしてしまい「彼の背中の甲羅は鞍だと思いますか？それとも体の一部だと思いますか？つまり、甲羅は恐竜の一部なの？それとも誰かが乗るためのものなの？」と重ねると、グローヴァーは「ヨッシーってウンチするの？するなら、卵の中に入ってるの？」と真顔で返している。

デイが「彼が殻の中に入ったり出たりできるかどうかってこと？」、プラットが「それか、甲羅は単にヨッシーについているものなのかってことだよね？」とキャンベルの質問を再確認すると、グローヴァーは「彼は恐竜なんだから、基本的に亀の甲羅はついてないんじゃないかな」とまたもや持論を展開。しかしデイが「確かな証拠はない」と追い打ちをかけると、グローヴァーは「そりゃそうだな」と妙に納得。

この後も、デイがルイージ、グローヴァーがヨッシーとともに緑のキャラクターを演じていたことで、マリオ役のプラットは取り残された気分だったなど、常に発言をかぶせ合いながらトークが進行する様は、映画の世界観と同じく賑やかだ。

『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く、「スーパーマリオ」シリーズに基づくアニメーション映画の第2弾。マリオやルイージ、ピーチ、キノピオ、クッパは前作より続投、ヨッシーら新たなキャラクターも加わる。すでに公開が始まっている北米などでは、前作超えの興行収入でロケットスタートをいる。

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は2026年4月24日（金）公開。

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