2024年5月6日の記事を編集して再掲載しています。

迷ったらコレ買っておけば良い気がする。

BBQにキャンプにスポーツ応援に。はたまた生鮮食品の買い出しに…と、活躍の場も多いクーラーボックス。

僕も1つ探していたんですけど、なんだかスペック至上主義みたいなガチなクーラーボックスを見つけてしまいました。

アイリスオーヤマの「HUGEL」というシリーズ。価格は結構するんですけど、なんだかものすごく性能が良さそうなんですよね。

クーラーボックスに冷蔵庫のしくみを応用

Image: アイリスオーヤマ

こちら、安いクーラーボックスと何が違うのか？ というと、断熱構造。

安価なクーラーボックスは発泡ウレタンや発泡スチロールの断熱層を儲けていますが、「HUGEL」では冷蔵庫の断熱構造の応用で、発泡ウレタンに加えて真空断熱パネルで全面ガードしているんです。

その効果の程は…というと、従来の発泡スチロールタイプのクーラーボックスと比べて、持ち時間は約3倍。庫内温度の低下量は約2倍とかいうぶっちぎりの性能差を出しているそうな。

この検証動画を見ると、その性能差が偽りではないことがわかりますね…。こりゃあすげえ…。

このハンパない保冷性能によって、アイリスオーヤマの検証では、容量比40%の氷をクーラーボックスに入れて（計測環境30℃で9時間〜20℃で15時間）、約13.3日間持つそうな。…はぁ？ 13日？ 13時間じゃなくて!?

と、なんだかスペックがすごすぎて、よくわかんなくなってしまいましたが、とりあえず迷ったらコレ買っときゃ良い気がしてきました。

保冷剤2〜3個ぶっこんでおけば、電源なしに冷蔵庫持ち運べるような気がしますし、もうこのくらいの性能じゃないと、日本の夏はやっていけない気がするの…。

【40時間保冷】アイリスオーヤマ HUGEL 真空断熱クーラーボックス 21,022円 Amazonで見る PR PR

ワインもペットボトルもこれ1つでOK！飲みものの適温をながーく保ってくれる真空断熱のボトルクーラー

Source: アイリスオーヤマ, Amazon