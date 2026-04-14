【ネタバレ】『NCIS』シーズン23、あの人が遂に局長就任へ？ ギブス不在から5年、シリーズ最大の転換点

現在、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』が、その歴史において極めて重要な分岐点に立たされていると言っても過言ではない。2025年から2026年にかけてのテレビ放送サイクルでは、物語的にも制作的にも数多くの特別な節目が設けられており、これは2021年にリロイ・ジェスロ・ギブスが去って以来続いてきた「番組再生」の最終段階を告げるものである。それは一体何を意味するのか、以下ネタバレを含みながら紹介していこう。

「新生NCIS」への最終段階

具体的には、18年にわたり局を支え、非業の死を遂げたレオン・ヴァンス局長の不在を受けた組織再建に焦点が当てられている。レオンの突然の退場は、NCIS内部に巨大な権力の空白を生み出した。幸いにもオールデン・パーカー率いるチームに重大な支障は出ていないが、後継者には「現場チームは過剰な干渉ではなく、適切なサポートを受けた時にこそ最大の力を発揮する」という組織論への深い理解が不可欠となる。現時点において、ティモシー・マクギーがその局長職に最も適した人物であることは明らかであり、CBSは彼が長年務めた現場のポストを離れるための準備を劇中で着々と進めている。

4月13日現在の視点で見れば、かつて「プロビー（新米）」と呼ばれていたマクギーが局のトップへと登り詰める展開は、20年以上にわたる壮大な成長物語の結実と言える。レオンの死という衝撃的な代償を払いつつも、彼が管理職に就くことは、ギブス時代の影を完全に塗り替え、新生NCISとしてのアイデンティティを確立するための必然的な選択だ。現場からいなくなる寂しさはあるが、組織のリーダーとしてチームを背後から支える姿は、シリーズに新たな深みをもたらすと期待されている。

シーズン23第15話に見る、技術職の交代劇とマクギーの準備

シーズン23の第15話「Knick Knack（原題）」において、チームは船の博物館の学芸員が不審な死を遂げた事件に挑み、その背後に第二次世界大戦にまで遡る複雑な因縁があることを突き止めた。このエピソードでは、レギュラーメンバーであるケイシー・ハインズが私的な旅行で不在という設定になっており、その代わりにJ・クロード・ディアリング演じるカーティス・ハブリーが助っ人として捜査に加わっている。カーティスが今シーズンに姿を見せるのはこれが初めてであり、久しぶりの再登場にファンは沸いた。

しかし、以前から議論されているマクギーの局長就任に伴う現場離脱という文脈で見れば、カーティスの役割を慎重に見極める必要がある。彼はあくまで局内の技術担当であり、正式な捜査官ではない。そのため、マクギーが現場を去ることで生じる「上級捜査官」としての空席を、彼がそのまま埋めることは不可能である。カーティスの再登場は、ケイシーの不在を補う一時的な措置に留まっており、後継者問題に対するCBS側の最終的な解答は、依然として霧の中に包まれている。

第二次世界大戦という「歴史」を紐解く物語の裏で、NCISという組織自体の世代交代という歴史的な節目が着実に進行している。マクギーが現場を離れる準備が進む中、今回のような技術職のサポート体制の変更は、将来的に現場チームがどのように技術的な支援を受けていくべきかという、新たな協力体制の模索を象徴しているのかもしれない。

マクギー後の『NCIS』を支える「馴染みの顔」の役割

カーティスの再登場は、単なるゲスト出演以上の意味を持っており、CBSが重大事件対応チーム（MCRT）の抜本的な見直しに向けた準備を進めていることの明確な兆候と言える。マクギーが局長という要職に就けば、現場には確実に追加の戦力が必要となるが、その際、カーティスのような既存のキャラクターは貴重なバックアップとなり得るからだ。

しかし、長年現場のデスクを守り続けてきた人物の穴を埋めることは、決して容易ではない。最も長く出演を続けているキャストであるキャラクターにこれほど大きな変化が加わることは、シリーズのダイナミズムを根底から揺るがすことになる。局長に就任して捜査官のデスクを離れるということは、彼の責任の範囲が完全に変わることを意味しており、その欠落を埋める真のレギュラーメンバーを見つけ出す作業には、本来であれば長期的なプロセスを要するはずだ。

幸いなことに、カーティスや、かつてのアンソニー・ディノッゾを彷彿とさせるデイル・ソーヤーのような馴染みのある顔ぶれをローテーションで登場させる手法は、後継者選びを急がねばならない制作側のプレッシャーを和らげる効果がある。この戦略によってサイドキャラクターにスポットライトが当たり、彼らが将来的にメインキャストへ昇格する道筋も整えられることになるだろう。

20年越しの成長物語：マクギーが局長に相応しい理由

マクギーがレオンの後を継ぐことは、現時点では公式な決定ではない。作品の性質上、正式な発表を行うまでには時間を要する可能性があるが、シリーズを長年見守ってきた視聴者であれば、あらゆる側面において彼が完璧な後継者であることを確信しているはずだ。過去に局長代理を務めた際にも、その職務を極めて効果的に遂行できることを証明してきた。さらに象徴的なのは、レオンが衝撃的な死を遂げる直前、若きダッキーと交わした会話の内容だ。その中でレオンはマクギーの指導者としての天性の素質に言及しており、これは実質的に彼を後継者として推薦していたことを意味している。

NCISで最も長い経験を積み、組織の酸いも甘いも噛み分けてきたベテランである彼以上に、この組織を率いる準備ができている人物は他には存在しない。これまでの経緯に加え、彼の物語はあまりにも長い間、足踏みを続けてきた。かつてMCRTの監督官への昇進を辞退して以降、組織内でのキャリアアップの機会が不足していたからだ。今回の局長人事こそが、決定的な混乱を招くことなく彼の物語的な停滞を解消できる、CBSに残された唯一のチャンスである。もしここで彼以外の人物が局長に選ばれれば、ギブス降板時を遥かに凌ぐ凄まじい反発が巻き起こることは疑いようがない。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン1〜22はHuluにて配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Screen Rant

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