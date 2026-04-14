柄本佑、ロバート秋山とのロケで「すっぽかされた！？」ハプニングだらけの小田原旅：秋山ロケの地図
4月9日（木）に放送した、「秋山ロケの地図〜私たちが例のフリース番組です。光る柄本佑と春の小田原アロチ君へSP〜」。
ロケの舞台となる町に巨大な白地図を設置し、町の皆さんが書き込んだ“行ってほしいスポット”を、ロバート・秋山竜次が巡るこの番組。
「テレ東プラス」は、ゲストに柄本佑が登場した番組内容の一部をご紹介！
【動画】柄本佑、ロバート秋山とのロケで「すっぽかされた！？」ハプニングだらけの小田原旅
今回の舞台は、神奈川県小田原市。人口約18万人、戦国時代には北条氏の拠点として栄え、名物のかまぼこやアジの干物といった海の幸でも知られる町です。
ゲストは、NHK大河ドラマ「光る君へ」で秋山と共演した実力派俳優・柄本佑さん。劇中では藤原道長と藤原実資という親族同士を演じた盟友コンビが、ノープランの地図旅に挑みます。
柄本さんと公園で待ち合わせ。秋山と同じ地元中学校のジャージを着用して待っていた柄本さんに秋山は動揺！
これまでのゲストは皆さん衣装で参加していましたが、柄本さんは「秋山さんがジャージだからジャージで」と自ら希望したそう。
やる気満々の柄本さんは、学生時代に嗜んでいたフィルムカメラを持参。「記録係」も志願し、撮影しながら旅することに。
白地図には、地元の人しか知らないディープな情報やおすすめスポットがびっしり。
2人が注目したのは、「この春1年生になる息子が、大好きな秋山さんと自転車の練習がしたいと言っています。13時〜15時の間で待っています」という書き込み。
書き込みからロケ当日までにはタイムラグがあるため、「もう乗れるようになっている可能性がある」と危惧しつつも、期待を胸に公園へと向かいます。
公園に到着した2人が目にしたのは、元気に遊ぶ子どもたちの姿。しかし、肝心の自転車の練習をしている男の子が見当たりません。
柄本が「すっぽかされたか、忘れてるか…」と不安を口にしたその時、遠くに補助輪付きの自転車に乗った親子が！
期待に胸を膨らませて近づきますが、自転車を練習していたのは小さな女の子。書き込みにあった小学校1年生の男の子ではありませんでしたが、柄本さんは記念写真をパシャリ。
結局、書き込み主の親子は現れませんでした。後日話を聞くと、お子さんがインフルエンザB型にかかってしまい、この日は来られなかったそう。残念！
その後もさまざまなスポットを巡り、時刻は午後5時45分。2人が選んだのは、「温泉ではありませんが、露天風呂に入れます(ドラム缶風呂)。お湯に入りながら小田原城を眺められます」という情報。
到着したのは、約700年、36代続く由緒正しいお寺「法授寺」。
書き込みどおり、小田原城が見える絶好の場所にドラム缶風呂が設置されており、2人のテンションは最高潮！
先代の住職が、サマースクールで寺に泊まりに来る子どもたちのために手作りしたもので、この日は秋山たちが来るか分からない中、お湯を沸かして待っていてくれました。
さっそく入浴。
最初は1人1缶ずつ入っていましたが、最後はなぜか2人で1つのドラム缶に入る「密着入浴」に！？
この他、部活動が盛んな小田原が世界に誇る大企業、公務員を目指すDJのお宅、少年が待つ焼肉店なども訪問。ハプニングだらけの旅は、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！
ロケの舞台となる町に巨大な白地図を設置し、町の皆さんが書き込んだ“行ってほしいスポット”を、ロバート・秋山竜次が巡るこの番組。
「テレ東プラス」は、ゲストに柄本佑が登場した番組内容の一部をご紹介！
【動画】柄本佑、ロバート秋山とのロケで「すっぽかされた！？」ハプニングだらけの小田原旅
今回の舞台は、神奈川県小田原市。人口約18万人、戦国時代には北条氏の拠点として栄え、名物のかまぼこやアジの干物といった海の幸でも知られる町です。
ゲストは、NHK大河ドラマ「光る君へ」で秋山と共演した実力派俳優・柄本佑さん。劇中では藤原道長と藤原実資という親族同士を演じた盟友コンビが、ノープランの地図旅に挑みます。
柄本さんと公園で待ち合わせ。秋山と同じ地元中学校のジャージを着用して待っていた柄本さんに秋山は動揺！
これまでのゲストは皆さん衣装で参加していましたが、柄本さんは「秋山さんがジャージだからジャージで」と自ら希望したそう。
やる気満々の柄本さんは、学生時代に嗜んでいたフィルムカメラを持参。「記録係」も志願し、撮影しながら旅することに。
白地図には、地元の人しか知らないディープな情報やおすすめスポットがびっしり。
2人が注目したのは、「この春1年生になる息子が、大好きな秋山さんと自転車の練習がしたいと言っています。13時〜15時の間で待っています」という書き込み。
書き込みからロケ当日までにはタイムラグがあるため、「もう乗れるようになっている可能性がある」と危惧しつつも、期待を胸に公園へと向かいます。
公園に到着した2人が目にしたのは、元気に遊ぶ子どもたちの姿。しかし、肝心の自転車の練習をしている男の子が見当たりません。
柄本が「すっぽかされたか、忘れてるか…」と不安を口にしたその時、遠くに補助輪付きの自転車に乗った親子が！
期待に胸を膨らませて近づきますが、自転車を練習していたのは小さな女の子。書き込みにあった小学校1年生の男の子ではありませんでしたが、柄本さんは記念写真をパシャリ。
結局、書き込み主の親子は現れませんでした。後日話を聞くと、お子さんがインフルエンザB型にかかってしまい、この日は来られなかったそう。残念！
その後もさまざまなスポットを巡り、時刻は午後5時45分。2人が選んだのは、「温泉ではありませんが、露天風呂に入れます(ドラム缶風呂)。お湯に入りながら小田原城を眺められます」という情報。
到着したのは、約700年、36代続く由緒正しいお寺「法授寺」。
書き込みどおり、小田原城が見える絶好の場所にドラム缶風呂が設置されており、2人のテンションは最高潮！
先代の住職が、サマースクールで寺に泊まりに来る子どもたちのために手作りしたもので、この日は秋山たちが来るか分からない中、お湯を沸かして待っていてくれました。
さっそく入浴。
最初は1人1缶ずつ入っていましたが、最後はなぜか2人で1つのドラム缶に入る「密着入浴」に！？
この他、部活動が盛んな小田原が世界に誇る大企業、公務員を目指すDJのお宅、少年が待つ焼肉店なども訪問。ハプニングだらけの旅は、「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！