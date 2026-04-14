タレントの王林（28）が、3月31日付で所属事務所「ボンド」との契約を終了し、地元・青森の「リンゴミュージック」に復帰したことが判明。かねて目標として掲げてきた青森県知事に向け、いよいよ本腰を入れるのではとの憶測が広がっている。

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青森県弘前市出身の王林は、10代の頃からご当地アイドルグループ「りんご娘」のメンバーとして活動し、津軽弁を武器に東京に進出。バラエティ番組では「東京は怖い」「仕事が終わったら青森に帰る」と、地元愛を全面に押し出してきたが、昨年には東京に家を借りたことを明らかにしていた。

「彼女が東京の番組に出始めた頃は、“声がかかれば東京に行く”というスタイルでも問題ありませんでした。しかし、今では『ヒルナンデス！』をはじめとして、いくつものレギュラーや準レギュラーを抱えています。CMやイメージキャラクターにも引っ張りだこですし、女優としても活躍していて、近年のインタビューでは『あまり青森に帰れていない』と話していました。

そんな彼女がたびたび話してきた夢が、青森県知事になることです。当初はトークのネタ程度に思われていましたが、大学の卒論で地元の伝統工芸品の販路拡大について調べたり、ファッションアイテムを通じて青森の魅力を伝えるアパレルブランドを立ち上げたりと、“青森愛”は本気です。そのため、地元の古巣事務所への復帰を受け、SNSでは『いよいよ知事になる準備では』といった声が上がりました」（芸能誌記者）

芸能人が選挙に強いのは、これまで誕生したタレント議員を見れば明らか。知事に限っても、そのまんま東（東国原英夫）、森田健作、横山ノックらが、いずれも圧勝して知事の座に就いている。

■現在の知事は“あの人”にそっくり

王林は4月8日に28歳になったばかり。次の青森県知事選は2027年だが、被選挙権は30歳以上なので、次の知事選には出られない。そうなると“その次”が視野に入るが、勝算はあるのか。地元政治に詳しいフリー記者は言う。

「青森県知事は前職の三村申吾氏が2003年から5期20年務め、長らく無風でした。しかし、三村氏が退いた2023年の選挙は保守分裂となり、元・青森市長の小野寺晃彦氏と元・むつ市長の宮下宗一郎氏が激突。前職の三村氏は後継として小野寺氏を支持しましたが、結果は宮下氏の圧勝でした。

宮下氏は吉村洋文大阪府知事のように積極的にテレビに出て、インパクトのある発言を次々と繰り出すタイプ。見た目も吉村氏に非常に似ていて、知名度は抜群です。選挙戦では“追っかけ”も現れ、街頭演説は黒山の人だかりで、まるで“維新ブーム”のような雰囲気でした。

ただ、自民党県連は尖った発言が多い宮下氏を煙たがっており、国会議員や県議の多くは対立候補の小野寺氏を推しました。県内は対抗勢力だらけです。さらに、この冬、県内が豪雪に襲われた際の知事の対応の遅れに不満の声が上がりました」

宮下知事は46歳で1期目。知事選は圧倒的に現職が強く、長期政権になることが多い。しかし、王林にも十分にチャンスはある。

「王林は宮下知事とイベントやPR活動で何度も同じ舞台に立ち、対談経験もある。現時点では友好関係にあります。しかし、選挙となれば話は別。王林の優位性は高いでしょう。県内の知名度はほぼ100％で、全国放送で青森ネタを発信し続けており、人気は絶大。各都道府県の地元の顔を選ぶバラエティ番組でも、2年連続で1位でした。

青森県はこの5年間で人口が約7.5％減り、減少率は秋田県に次いで全国2位。県内は閉塞感が漂っており、状況打破には王林を知事にするぐらいの強い刺激が必要です。タレント知事のインパクトの大きさは、東国原英夫知事が誕生した時の宮崎フィーバーを見れば一目瞭然です。また、タレント議員は圧倒的な発信力がある一方、政治経験が乏しく、支持政党の意向に従いやすいという面もある。地元議員は“操縦しやすい人”を歓迎するでしょう。

本人は2024年にYouTubeで『35歳ぐらいで』と話していますが、タレントとしての賞味期限を考えれば、立候補できる年齢に達したらすぐに出馬する方が、夢が叶う可能性は高いはず。選挙に出る際はレギュラー番組やCMも降りなくてはいけませんが、“次の次”の2031年なら時間は十分余裕があります。“全国最年少”かつ“女性知事”なら話題性も抜群です」（同上）

青森ブームは来るか。

▽木村之男 1972年生まれ、東京都出身。大学時代にライターとして活動し始め、出版社〜編集プロダクションを経てフリーに。芸能・カルチャー・テレビ・広告業界などに精通する。趣味はテレビに映った場所を探し出して、そこに行くこと。