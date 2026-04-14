『あちこちオードリー』火曜お引越し初回に川島明 “芸能界の永遠のテーマ”に本音
14日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、火曜深夜にお引越し初回15分拡大SPとして、麒麟・川島明が3年半ぶりに来店する。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
若林正恭は、約2ヶ月ぶりにスタジオ収録に復帰。代打芸人のMCっぷりに若林も思わず“俺を越しちゃダメ”とタジタジとなる。記念すべき一発目のゲストついて、若林は「会うごとに芸能界の上の人を迎える感じ」とベテランの登場を匂わせるが、「よろしくお願いしまーす！」と川島がフレッシュに登場。若林も「さすがに無理がある」とツッコミを入れる。
人生の転機は“ラヴィット”。『朝の顔』就任で生活が一変？知られざる本音をぶっちゃけトーク。変化後のリアルな日常ルーティン＆マイルールを公開する。後輩から慕われる川島”理想の上司ランキング1位”も、その背景にあった驚きの過去とは。
さらに、番組MCに必要な能力”ミーハースキル”について熱く語る。千鳥ノブ、ダイアン津田・今田耕司など芸能人たちのミーハースキルを川島が絶賛。しかし、若林は深夜枠ならではのテンションで本音を言いたい放題（？）。
芸能界の永遠のテーマ「楽屋挨拶はいる？いらない？」では、川島＆若林の本音トークがさく裂。多忙でも家族思いの川島が、妻と良好な関係を保つ秘訣を伝授する。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
若林正恭は、約2ヶ月ぶりにスタジオ収録に復帰。代打芸人のMCっぷりに若林も思わず“俺を越しちゃダメ”とタジタジとなる。記念すべき一発目のゲストついて、若林は「会うごとに芸能界の上の人を迎える感じ」とベテランの登場を匂わせるが、「よろしくお願いしまーす！」と川島がフレッシュに登場。若林も「さすがに無理がある」とツッコミを入れる。
さらに、番組MCに必要な能力”ミーハースキル”について熱く語る。千鳥ノブ、ダイアン津田・今田耕司など芸能人たちのミーハースキルを川島が絶賛。しかし、若林は深夜枠ならではのテンションで本音を言いたい放題（？）。
芸能界の永遠のテーマ「楽屋挨拶はいる？いらない？」では、川島＆若林の本音トークがさく裂。多忙でも家族思いの川島が、妻と良好な関係を保つ秘訣を伝授する。