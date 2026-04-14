世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「インスタント袋麺 醤油」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【写真を見る】「インスタント袋麺 醤油」5位～1位をイッキ見！

東西の醤油ラーメンのプロが集結！「醤油の深みとコクを求めたい」「醤油の風味がどれだけ感じられるか」

今回は、人気の「インスタント袋麺 醤油」12種類を比較。チェックポイントは、①コストパフォーマンス ②麺の味 ③スープの味 ④全体の味 ⑤野菜との相性 の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

味に関する審査には、「飯田商店」の飯田将太さんと、「麺屋えぐち」の江口卓哉さんという、東西を代表する“醤油ラーメンの一流職人”が協力。飯田さんは「醤油はおいしいと思いやすい調味料。だからこそラーメンになった時に醤油の風味がどれだけ感じられるかをみたい」、江口さんは「インスタントには醤油の深みとコクを求めたいですね」と語り、市販の袋麺をプロならではの目線でチェックした。

忖度なしにひたすら「インスタント袋麺 醤油」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】インスタントの域を超えた超本格派あごだしのスープにプロ驚愕！

第5位は、国分グループ本社の『tabete だし麺 長崎県産炭焼きあごだし 醤油らーめん』（税込232円 ※番組調べ）。

一同を驚かせ、部門１位となったのが「スープの味」。長崎県産のあご（トビウオ）を炭焼きにすることで、スープに上品なうまみと香ばしさが生まれている。もはやインスタントの域を超えた超本格派で、飯田さんは「バランスと素材感とおいしさがずば抜けてますよ」と驚愕した。

麺は低温で2 日間じっくり乾燥させ、生麺のようなモチモチ食感に。江口さんは「僕が思ってた感じと違いますね。おいしいです」と思わず笑みがこぼれた。

【4位】生麺のような麺と上質なスープ…合わさったときの完成度が段違い

第4位は、日清食品の『日清ラ王 醤油 3食パック』（税込440円 ※番組調べ）。

「口に入れた瞬間に“トゥルッと感”やなめらかさを感じて、のど越しもいい」（清水アナ）という「麺の味」は、日清食品の独自技術により、まるで生麺のような食感を実現したもの。パスタなどで使われるデュラム粉を配合することで、コシの強さが増している。

さらに、阿波尾鶏エキスと小豆島産醤油を贅沢に使用した上質なスープが、麺のおいしさを一層引き立てる。麺とスープが合わさったときの完成度が段違いで、飯田さんも「全部が良いけど、なんでここまで良くなるかっていうのは僕にもわからない」とうなった。

【3位】とろみをつけたスープが具材と絶妙に絡み合い「野菜との相性」1位

第3位は、明星食品の『明星 中華三昧 赤坂璃宮 広東風醤油』（税込197円 ※番組調べ）。

XO醤とオイスターソースが効いたコク深いスープは、パンチのある仕上がりながら飽きのこない味。飯田さんは「醤油の風味の方向じゃなくて、風味付けのおいしさですよね」と分析し、称賛した。

さらに、一同が絶賛したのは「野菜との相性」。でんぷんでとろみをつけたスープが具材と絶妙に絡み合い、食事としての満足感をさらに高めてくれる。「具材と合う！」（清水アナ）「一体感がすごいですね」（江口さん）と高く評価され、部門１位に輝いた。

【2位】プロが「すごいライバル視してます」と告白 「麺の味」堂々の１位

第2位は、東洋水産の『マルちゃん正麺 醤油味 5食パック』（税込734円 ※番組調べ）。

5年もの歳月をかけて開発した「生麺うまいまま製法」で作られるなめらかでコシのある中太麺が、香味野菜の風味が効いたスープと絶妙にマッチ。清水アナも「ぶれないおいしさ」と大満足だった。

「麺の味」は堂々の１位。ほどよい小麦の風味も好評で、飯田さんは「この存在が日本のラーメンの麺のおいしさっていうのをグッと上げましたね。ある意味、僕はすごいライバル視してます」とまで言うほど。すべての項目で9点以上を獲得した。

【1位】強豪を抑え「全体の味」トップ “ズバーン！”と響く濃厚な味を一同大絶賛

そして第1位は、東洋水産の『マルちゃんZUBAAAN！背脂濃厚醤油 3食パック』（税込466円 ※番組調べ）。

「脳と心にズバーン！と響くラーメンを作りたい」と、2年半の研究を重ねて開発されたラーメン。スープはポークとチキンのうまみをベースに、背脂を加えて濃厚感を演出。さらに麺は独自技術で生麺のような弾力に仕上げた。

「にんにく醤油的なうまさもあるし、背脂がコクを出してくれてますね」（清水アナ）、「かといって、しょっぱいに頼ってない。まさに“ズバーン！”ですね」（飯田さん）、「おいしいです」（江口さん）と一同も大絶賛。

「全体の味」は１位で、並みいる強豪を抑えてマルちゃんシリーズの新商品が総合1位に輝いた。

また江口さんは、醤油ラーメンの簡単アレンジとして「イタリア風」のレシピを紹介。材料はトマトジュース・オリーブオイル・粉チーズのみ。水とトマトジュースを１：１の割合で入れて、袋のレシピ通りに茹でて、付属のタレで味付け。仕上げにオリーブオイルと粉チーズをトッピングするだけで、醤油ラーメンがイタリアンに大変身する。お好みでブラックペッパーを加えても。これだけで和とイタリアンが絶妙に融合した味わいに仕上がり、飯田さんと清水アナも「おいしい！」と目を丸くした。

ニュースターも登場した「インスタント袋麺 醤油」ランキング。プロをうならせたハイレベルな味をご家庭でも食べ比べてみてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年4月11日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）