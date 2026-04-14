開催：2026.4.14

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 13 - 7 [カブス]

MLBの試合が14日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。

1回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 CHC

2回裏、8番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 2-0 CHC

3回裏、2番 カイル・シュワバー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 4-0 CHC

4回表、6番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカブス得点 PHI 4-2 CHC

5回裏、5番 ブランドン・マーシュ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 6-2 CHC、6番 アレク・ボーム 初球を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PHI 7-2 CHC、7番 ブライソン・ストット 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 8-2 CHC、8番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 9-2 CHC

6回裏、4番 アドリア・ガルシア 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 10-2 CHC、6番 アレク・ボーム 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PHI 11-2 CHC、8番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 12-2 CHC

7回裏、さらにショートが悪送球でフィリーズ得点 PHI 13-2 CHC

8回表、5番 モイセス・バレステロス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 13-3 CHC、8番 ピート・クローアームストロング 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 13-4 CHC、さらにライトが悪送球でカブス得点 PHI 13-5 CHC、9番 マット・ショー 初球を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでカブス得点 PHI 13-6 CHC、3番 鈴木誠也 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 PHI 13-7 CHC

試合は13対7でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はカブスのハビエル・アサドで、ここまで1勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.214となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-14 10:36:09 更新