「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」を公布、即日施行―中国

中国ではこのほど、「中華人民共和国反外国不当域外管轄条例」が公布されました。この法律は国家の主権、安全、発展の利益を守り、中国の公民と団体の合法的な権益を守り、国際法を基盤とする国際秩序を維持することを目的とするものです。ここでの「不当域外管轄」とは、国が自らの主権の及ばない場所に存在する個人や企業などに対して、自らの法律その他の規則を適用することで、「ロングアームの行使」とも呼ばれます。

公布された「反外国不当域外管轄条例」は全20条からなり、主に次の内容が盛り込まれています。

第1点は適用範囲と運用体制を明確にしたことです。外国が国際法および国際関係の基本準則に違反して、不当なロングアーム行使を実施して中国の国家の主権、安全、発展の利益を損ねる、あるいは中国の公民や団体の合法的な権益を侵害した場合、中国政府は適切な措置を講じる権限を有します。

第2点は外国による不当なロングアームの判定、阻止および対抗制度を確立することです。外国による不当なロングアーム行使の判定制度を設け、その手続きや配慮事項などを明確にしました。また、いかなる団体や個人も外国による不当なロングアーム行使に加担したり、またはその執行に協力したりしてはならないことを定め、関連する免除制度も定めました。

第3点はサービスや保障制度を整備したことです。いかなる団体や個人も外国による不当なロングアーム行使に加担したり、またはその執行に協力したことにより中国の公民と団体の合法的な権益を侵害した場合、中国の公民と団体は法に基づいて提訴できます。

この法律は公布日に即日施行されました。（提供/CGTN Japanese）