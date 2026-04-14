【解説】京都・南丹市の小学生不明で性別不明の遺体発見「子どもが山林を裸足で歩いたとは想像しにくい。事件に巻き込まれ亡くなった可能性高い」

京都・南丹市で3月小学生が行方不明となり、13日子どもとみられる遺体が発見された事件。

フジテレビ平松解説副委員長はフジテレビの番組で、通学用かばんと靴が見つかった現場、子どもの遺体が見つかった現場がそれぞれ離れていることについて、「遺体は靴を履いていなかったということで、子どもが裸足で山林を歩くということは想像できませんから、どこかで恐らく事件に巻き込まれて亡くなって、13日遺体が見つかった現場に放置されたのではないかなと思います。その後おそらく通学かばんと靴が見つかった場所にそれぞれが捨てられたと考えられる。そうすると捜査のかく乱を目的としたものではないか、もしくは証拠隠滅のためではないかと考えられる」と推測する。

また今後の捜査について、平松解説副委員長は「遺体が見つかったので、きょうにも司法解剖が行われます。その際、第三者の関与がうかがわれるような付着物があるかも知れない。そうすると事件捜査の意味では加速度的に動くのではないかという気がする」と話した。