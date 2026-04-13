俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、スタントマン時代を振り返った。

番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。眼前に広がるのは、火山灰や火山岩などが降り積もることでできた、裏砂漠と呼ばれる黒く広大な大地。撮影にも使えそうなロケーションに、唐沢も「こんなところがあるとは思わなかった。全然セットとかいらないもん。このままやれば」と目を見張った。

唐沢は俳優を目指し、東映アクションクラブに入所。まずはスタントマン、スーツアクターとして技術を磨いた。演じたのは、仮面ライダーシリーズの敵キャラクター、ショッカーなどだった。

トシからは「昔スタントマンとか、ショッカーをやっていたじゃないですか？こういうところでは撮影はしていないんですか？」と問われた。

すると唐沢は「いや、ロケ先はいつもダムか採石場だけだった」と説明。「上から仮面ライダーが出て来られるのは、ダムか採石場だから。こう（上から）出てきて、俺たちは下で待ち構えるの」と笑わせた。

当時の思い出も語った。「あのころって、それなりに楽しかったけどね。仲間がいっぱいいて。みんなでマットを運んだり」。また「当時の仲間とかいまだに会いますよ。忘年会とか」とも。トシが「ショッカー忘年会、あるんですか？」と驚くと、唐沢は「みんなもう、おじいちゃんになっているけど」とぶっちゃけていた。