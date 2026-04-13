『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3が4月13日よりU-NEXTで配信スタート！

U-NEXT（ユーネクスト）にて、HBOオリジナルドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3が、2026年4月13日（月）より独占配信される。ゼンデイヤ、シドニー・スウィーニー、ジェイコブ・エローディほか人気俳優が集結し、大人になったルーたちのその後を描く危険度が倍増した4年ぶりの新シーズンとなる。

大人でも子どもでもない少年少女のリアルを描いた話題作『ユーフォリア／EUPHORIA』

薬物依存の高校生ルーを中心に、現代の若者が抱えるドラッグ、セックス、バイオレンス、アイデンティティ、SNSなどさまざまな問題をスタイリッシュに描いた『ユーフォリア／EUPHORIA』。2020年のシーズン一配信時は、ゼンデイヤが史上最年少でエミー賞ドラマ部門の最優秀主演女優賞に輝いたほか、メイクアップ賞、オリジナル歌曲賞も受賞した。若者のリアルをとらえた群像劇的ストーリー、耽美なメイクやファッション、UKシンガーソングライターのラビリンスが手掛けた劇中の音楽など多方面で評価を集めた。

2022年にシーズン2が配信されると、多くのコメントや各キャラクターのミームがSNSで投稿され、X社が「2020年代最もツイートされたテレビシリーズ」と発表するなど、大きなトレンドを生み出した。ゼンデイヤ（『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』）、シドニー・スウィーニー（『恋するプリテンダー』）、ジェイコブ・エローディ（『嵐が丘』）ら、Z世代を代表する人気俳優のほか、トランスジェンダーモデルとしてディオール、プラダなどのブランドでモデルを務めるハンター・シェーファーや、全世界総計10億ストリーミングを記録するアーティストのドミニク・ファイク、ポルノ女優のクロエ・チェリーなどの出演も話題となり、多方面で注目される人気シリーズとなっている。

大人になったルーたちが“生きる意味”を求め無法地帯を彷徨う

前作から約4年ぶりとなる新シーズンでは、ルーをはじめとした6名のキャラクターを中心に、大人になったそれぞれのその後が描かれる。薬物依存と闘いながら、借金に追われる生活を送るルー。美術大学を出て、画家としてのキャリアに不安を抱くジュールズ。ネイトと婚約するも、自己承認欲求からSNS中毒に陥るキャシー。逮捕された父の家業を継ぎ、野心に燃えるネイト。ハリウッド事務所で働く一方、ある“裏活動”で稼ぐマディ。敏腕ショーランナーのアシスタントとして、ドラマ制作に携わるレクシー。高校を卒業し、誰も守ってくれない危険な世界に足を踏み入れた彼らの、これまで以上に過激な毎日のなか、“生きる意味（ユーフォリア）”を求めもがく姿に注目だ。

シャロン・ストーンら新たなキャストを迎え過激さを増した待望の新シーズン

メインキャラクター役の6名に加え、ネイトの父キャル役で今年2月に亡くなり本作が遺作となったエリック・デイン、ルーを追う麻薬密売人ローリー役のマーサ・ケリーなどのキャストも過去シーズンより続投する。さらに本シーズンより、新キャストとしてシャロン・ストーン、トビー・ウォレス、スペインの人気歌手のロザリアらの参加が決定した。ほかにも、ナターシャ・リオン、イーライ・ロスなどのゲスト出演も発表されるなど、シリーズ史上最も豪華な俳優陣が集結する。

『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3 登場キャラクター（日本語吹き替え声優一覧）

『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3配信情報

ルー役：ゼンデイヤ（高垣彩陽）キャシー役：シドニー・スウィーニー（坂本悠里）ネイト役：ジェイコブ・エローディ（浅沼晋太郎）マディ役：アレクサ・デミー（たかはし智秋）ジュールズ役：ハンター・シェーファー（森なな子）レクシー役：モード・アパトー（葉山那奈）アリ役：コールマン・ドミンゴ（及川いぞう）パティ役：シャロン・ストーン（高島雅羅）アラモ役：アドウェール・アキノエ＝アグバエ（楠見尚己）ローリー役：マーサ・ケリー（今泉葉子）ウェイン役：トビー・ウォレス（岩中睦樹）フェイ役：クロエ・チェリー（川井田夏海）キャル役：エリック・デイン（前田一世）マジック役：ロザリア（中村美怜）

『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3は、4月13日（月）よりU-NEXTにて独占配信。高垣彩陽、森なな子、浅沼晋太郎ら人気声優が過去シーズンに続き吹き替えを務める、日本語吹替版も同時配信となる。ぜひ、字幕版、吹替版あわせて楽しんでほしい。

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