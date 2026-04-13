グランド・セフト・オートのRockstar Gamesがハッキングされ身代金を要求される、Rockstar Gamesはデータ侵害を認めるも重要度の低い企業情報が漏えいしたのみと回答

グランド・セフト・オートのRockstar Gamesがハッキングされ身代金を要求される、Rockstar Gamesはデータ侵害を認めるも重要度の低い企業情報が漏えいしたのみと回答