フィットネストレーナーとして活躍中のSakuraさんのFLASHデジタル写真集「Sakura 恋はトレーニングの後に」がリリースされました。



【写真】「表紙は撮影時の衣装の中で私が一番好きだった衣装」とコメントしたSakuraさん

ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナーのSakuraさん。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、男性からの個人レッスン依頼が絶えない彼女を撮り下ろし。鍛え上げられたメリハリボディはもちろん、伝家の宝刀である美尻を余すことなく堪能。グラビアでしか見れない色気あふれる表情やセクシーショットは必見です。



1月に本格グラビアデビューが話題となりFLASHに再登場。5ページのグラビアでトレーナーならではの健康的なプロポーションを披露しています。インタビューではブレイクのきっかけとなったSNSでバズるまでの努力についても語っています。



Sakuraさんは自身のインスタグラムで「表紙は、撮影時の衣装の中で私が一番好きだった衣装でうれしい みんなで作り上げたすごく素敵な写真集になっています みなさん是非みてね〜」と喜びをコメントしています。



【Sakuraさんプロフィール】

さくら 28歳 1998年1月21日生まれ 東京都出身 ヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンを行うフィットネストレーナー。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、グラビアデビューを果たす。最新情報は公式Instagram（@sakura_personaltrainer）