「すき家」が提案する新しい牛丼スタイル！　シャキシャキ野菜と牛肉のあいもりメニューが4月登場

牛丼チェーン『すき家』から、野菜がたっぷり摂れる新メニューが登場する。2026年4月14日から売り出されるのは、「シャキうま塩野菜牛丼」。特製塩ダレで炒めた野菜と牛肉のあいもりとは、いったいどんな味わいなのか。

うま塩ダレが食欲をかき立てる！

牛肉と野菜炒めがいっしょにご飯の上に盛り付けられた「シャキうま塩野菜牛丼」。『すき家』新提案の”あいもり”牛丼だ。

2026年4月14日発売 「シャキうま塩野菜牛丼」

秘伝のタレで煮た牛肉と、うま塩ダレを和えたシャキシャキ野菜というコンビ。別々で食べても混ぜて食べても美味しそうだ。

野菜はキャベツやニンジン、ニラを合わせ、キクラゲも投入。一皿で多彩な食感が楽しめるという。

「ごま油やブラックペッパーの香りが食欲をそそる特製うま塩ダレ」（同社）を使っており、食べ応えもありそう。

「牛肉と一緒に頬張れば、口の中でそれぞれの旨みが絶妙に調和し、やみつきになります」と同社はアピールしている。

おんたまをトッピングした「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」も登場。途中で卵を崩し、背徳感を感じながらいただきたい。

一皿で肉も野菜もしっかり摂れる手軽さがうれしい新メニューだ。

「シャキうま塩野菜牛丼」は税込680円から

■シャキうま塩野菜牛丼 並盛：税込680円、ごはん大盛：税込730円、特盛：税込930円

シャキうま塩野菜牛丼 並盛：税込680円、ごはん大盛：税込730円、特盛：税込930円

■おんたまシャキうま塩野菜牛丼 並盛：税込790円、ごはん大盛：税込840円、特盛：税込1040円

■おんたまシャキうま塩野菜牛丼 並盛：税込790円、ごはん大盛：税込840円、特盛：税込1040円

販売期間：2026年4月14日午前9時〜販売終了時期未定

販売場所：全国1975店舗

※一部店舗では価格が異なる

【画像】すき家初のあいもり牛丼！ 野菜もたっぷり摂れてうれしい（3枚）