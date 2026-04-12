レトルト食品のおいしさに定評のある無印良品。なかでもスープは、バリエ豊富でどれも本格的！

【写真】マニアおすすめの『無印良品』スープ＆味噌汁

無印良品が好きすぎて、同社とのコラボ収納商品を開発した松永りえさんが、定番のスープを実食。インスタントスープとは思えない逸品をランキング形式で紹介します！

人気上昇で売り場拡大、家に常備しておくと便利

「最近の無印良品はスープ売り場が拡大し、種類も豊富になってきています。フリーズドライは通常4食入りですが、人気の商品は10袋入りの大袋があったり、季節限定のスープがあったりと、消費者のニーズに応えてくれている。1食分の袋それぞれに、賞味期限が書いてあるのも親切でうれしい」

そう話す松永さんも、常に2〜3種類のスープを買い置きしているとか。

「オクラ入りの野菜スープとミネストローネ、あとみそ汁1種は常備しています。朝など忙しいときでも、お湯を注ぐだけで温かく、栄養のあるものが食べられるのでとても便利。夕食にもう一品欲しいときや、お弁当と一緒に持っていくこともあります」（松永さん、以下同）

人気上昇中の無印良品のスープ。今後は、どんな展開が予想される？

「フリーズドライのスープは1食約100円でお得。対してレトルトスープは1食250〜350円とプチ贅沢（ぜいたく）が味わえる。その日の気分や家計の状況によって、商品を選べるようになっています。今後ますます、商品セレクトの幅は広がるのでは」

そんな松永さんが、定番のスープをランキング！選ぶときの参考にしてみて。

食べるスープ部門 フリーズドライ

《第5位》北海道産 玉ねぎのオニオンスープ

玉ねぎの甘みとうまみがパンによく合う／4食450円

じっくり炒めた玉ねぎのおいしさがギュッと凝縮。フランスパンとチーズを合わせたら、あっという間にオニオングラタンスープに。子どもたちのお気に入りです。

《第4位》ユッケジャンスープ

ご飯を投入して一品料理に／4食450円

牛肉やほうれん草が入って、主菜になるぐらいの食べ応え。ご飯を入れて、おじやにすると、それだけで大満足の一品に。小腹がすいたときにもおすすめです。

《第3位》5種野菜のミネストローネ

トマトの酸味と野菜の甘みがミックス／4食450円、10食950円

「これぞ、トマト」というほど、トマトの風味を感じられる。細かくカットされた具材がいっぱい入っていて、野菜がたくさんとれるのがいい。わが家の定番です。

《第2位》コムタンスープ

外食の味を自宅で！／4食450円、10食950円

ゴマとニンニクの風味がきいている本格スープ。家で作るのが難しいスープが、手軽に食べられるのがうれしい。ご飯に合う、しっかりした味つけなので、おかずになります。

《第1位》オクラ入りねばねば野菜のスープ

トロトロでずっと熱々／4食450円、10食950円

スライスしたオクラと鮮やかな緑のモロヘイヤが、やさしい味わい。生姜と柚子の風味がきいている和風スープです。とろみがあるので、冬場でも冷めにくいのがうれしい。

レトルトスープ部門

《第3位》素材を生かしたスープ 海老のビスク

まるでレストランの味♪／140g（1人前）250円

レンジでチンするだけで、海老の風味がきいた本格的なスープを楽しめます。バゲットやトーストと合わせるとプチ贅沢な一品に。パスタソースとしてもおすすめです。

《第2位》1/3日分の野菜を使った トマトスープ

もしものときの栄養補給にも／200g（1人前）350円

トマト感たっぷりで、じゃがいもやにんじんなど具材が多く、メイン料理として食卓に出せるボリューム。1年半以上の長期保存ができるので、保存食としても活用できます。

《第1位》素材を生かしたスープ ポルチーニクリームのポタージュ

きのこの深いうまみに感動！／140g（1人前）250円

ひと口食べると、イタリアのきのこ・ポルチーニのうまみが口いっぱいに広がる。レトルトで、こんなに濃厚な絶品スープが食べられるなんて感動！ おもてなしにも使えます。

素材を生かした味噌汁部門

《第3位》あさりと長ねぎ

ふっくらしたあさりは圧倒的な存在感／4食450円

フリーズドライと思えない、プルプルとしたあさりの身が入っていて驚き！ しっかりとだしも感じられて、長ねぎのうまみとの相性も抜群です。朝食におすすめ。

《第2位》揚げ茄子とほうれん草

野菜×タンパク質で栄養満点／4食450円

コクのある揚げ茄子が、ゴロゴロ入っていて満足感が高い。ほうれん草や油揚げも入っているので、栄養価も抜群。ちょっと甘めのみそで、ついおかわりしたくなります。

《第1位》豚汁 フリーズドライ

売り上げNo.1の王道の味／4食450円、10食950円

味噌汁部門で常に売り上げ第1位だけあって、コクと甘みのある、ほっとする味わい。豚肉、油揚げ、キャベツなど、いろいろな種類の具材がしっかり入っていて、ボリューム感抜群。

※値段はすべて税別、編集部調べ。店舗、地域により、取り扱いがない場合があります。

教えてくれたのは……松永りえさん●整理収納アドバイザーの資格取得を機に、自宅の収納や家具を無印良品でそろえ始め、店に通い詰めるうちに無印マニアに。2016年、熊本地震で被災したことで、防災士の資格を取得。現在、防災収納インストラクターとして活躍し、無印良品で防災セミナーなども行う。無印良品のスープは、防災用の非常食としてもすすめている。

取材・文／池田純子