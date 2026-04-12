既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「熟年離婚に対するイメージと心理的ハードル」に関する調査結果を発表しました。それによると、熟年離婚のイメージは「新たな人生の再出発」が最多となりました。では、「熟年離婚するかもしれない」と考えている人はどのくらいいるのでしょうか。



【調査結果を見る】「熟年離婚するかもしれない」と思うのは結婚年数10年以上と10年未満のどちらが多い？

調査は、全国の40〜59歳の既婚男女2000人（男女各1000人）を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



まず、「熟年離婚のイメージ」について聞いたところ、「新たな人生の再出発」（48.9％）、「自由・自立」（38.7％）、「解放」（36.3％）といったポジティブなイメージが多い結果になりました。



これを男女別に見ると、「新たな人生の再出発」（男性42.6％、女性55.2％）、「自由・自立」（同34.4％、43.0％）、「解放」（同30.1％、42.5％）などのポジティブなイメージは女性のほうが多くなった一方、ネガティブなイメージの「孤独・孤立」（同25.3％、12.2％）では男性のほうが多くなりました。



次に、「熟年離婚の可能性」について、「熟年離婚するかもしれない」と答えた割合を男女別に見ると、男性が29.0％、女性は25.2％という結果になり、男性のほうがやや多くなりました。



同様に子どもの有無別で比較すると、「熟年離婚するかもしれない」と答えた割合は、子どもありの層が31.7％に対して、子どもなしの層では15.4％と、約2倍もの差が見られました。



また、「熟年離婚するかもしれない」と答えた割合を世帯年収別で比較すると、世帯年収「1800〜2000万未満」（33.3％）や「200〜300万未満」（32.1％）で3割を超えた一方、「100万円未満」（18.9％）の層は他の世帯年収の人に比べ少なくなりました。



最後に、「熟年離婚するかもしれない」と答えた割合を結婚年数10年未満の層（13.5％）と10年以上の層（86.5％）で比較すると、10年未満の層は39.3％、10年以上の層は25.2％と、結婚して10年未満の人のほうが多い結果になりました。