山崎天、櫻坂46“副キャプテン”就任「人生をかけて」 キャプテン松田里奈と同期タッグ
櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき／20）が、グループの副キャプテンに就任することが決定した。
【撮り下ろし21点】クール＆キュートの共存！ワイルドスタイルで魅せる山崎天
公式サイトでは、「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日(土)より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました。今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と発表した。
きのう公開した自身のブログでは、同期でキャプテンの松田里奈への感謝とともに「私に出来ることは少ないかもしれない まだまだ未熟者ですが グループを強くしたいという気持ちの大きさには揺るぎない自信があります 人生をかけて櫻坂46に自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と決意をつづった。
さらに「私からひとつ皆様にわがままなお願いがあります」と続け、「Buddiesの貴重な人生の時間を少しだけ櫻坂46にください 櫻坂46の本当の勝負はこれからだと思っています これからもBuddiesと一緒に夢を追いかけていきたい 欲を言えば、私がおばあちゃんになっても櫻坂46はたくさんの方に愛されるグループでいて欲しいです Buddiesが悲しいときは他の誰でもない私たち櫻坂46があなたのことを笑顔にしたいです あなたを勇気づけるものも前を向くきっかけもはじめの一歩を後押しするのも全部全部櫻坂46がいいです Buddiesの頑張る”理由”になりたいです これからも櫻坂46と共に人生を歩んでくれたら嬉しいと思っています」と呼びかけた。
山崎は2005年9月28日生まれ、大阪府出身。愛称は「天ちゃん」。欅坂46（現：櫻坂46）の二期生メンバーとして18年11月に加入。表題曲では「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」でセンターを務める。21年から『ViVi』の専属モデルも務める。
【撮り下ろし21点】クール＆キュートの共存！ワイルドスタイルで魅せる山崎天
公式サイトでは、「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY1にて発表いたしました通り、2026年4月11日(土)より、櫻坂46・副キャプテンに山崎天が就任することが決定いたしました。今後とも櫻坂46の応援をどうぞよろしくお願いいたします」と発表した。
きのう公開した自身のブログでは、同期でキャプテンの松田里奈への感謝とともに「私に出来ることは少ないかもしれない まだまだ未熟者ですが グループを強くしたいという気持ちの大きさには揺るぎない自信があります 人生をかけて櫻坂46に自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と決意をつづった。
山崎は2005年9月28日生まれ、大阪府出身。愛称は「天ちゃん」。欅坂46（現：櫻坂46）の二期生メンバーとして18年11月に加入。表題曲では「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」でセンターを務める。21年から『ViVi』の専属モデルも務める。