高島誠トレーナーが推奨…守備範囲を広げる「ボール転がし」ドリル

内野守備で、飛んできた打球に「あと一歩」届かず、悔しい思いをしている選手は少なくないだろう。守備範囲を広げるには、飛んできたボールを追いかけるだけではなく、効率的な動きの“ベース作り”が必要となる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、股関節の動きと体重移動に着目したトレーニングを紹介している。

多くの子どもは、飛んできた打球を無意識に追いかけて捕球している。高島さんは「（体が）柔らかくなれば動きの幅も広がります」と説明する。守備で左右へ素早く動くには、適切な体重移動が不可欠となる。柔軟性を高め、どのように動くかを体に覚え込ませることが上達に繋がっていく。

そこで、高島さんはメディシンボールやサッカーボールなどを使った体重移動ドリルを推奨する。まずは体の左右にマーカーなどを置き、そこに向けて体を伸ばして片手でボールを転がす。可能な限り腕を伸ばすことが重要だ。

体を向けた側の足に、体重をしっかり乗せる。ボールから手を離さず、限界の距離まで伸ばす動作を、まずは10回繰り返す。股関節をしっかり曲げ、体重移動を意識しながら、体がどこまで動くか把握する。

このドリルを繰り返すことで、実際の守備でも「ボールはここまで捕りにいける、届くんだっていう感覚」が養われる。動きの幅を理解できれば、これまで届かなかった打球にも対応できるようになる。ウオーミングアップの一環として取り入れ、守備範囲拡大の“土台”となる体重移動の感覚を身に付けてほしい。（First-Pitch編集部）