「定番物」を選ぶことによるメリットを紹介します。教えてくれたのは、ブロガーでミニマリストのしぶさん。しぶさんは服装やもちものを定番にそろえ、シンプルな暮らしを実践しています。デザインや個性よりも大切にしている、ものを選びで大切にしている価値観を伺いました。

※ この記事は『手ぶらで生きる。見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法』（サンクチュアリ出版）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

「定番物」を選ぶメリットとは

以前の僕は、「絶対に人とかぶりたくない」という一心で、「限定物」ばかり買っていた。

服を買うときも、「せっかく買うなら」という思いもあってか、シーズン限定物や数量限定物ばかりをチョイス。けれども今は、必ず「Tシャツは○○」「スニーカーは△△」といった具合に、「定番物」を買うと決めている。

たとえば「半袖TシャツならGU（ジーユー）」と決めてあるので、お店選びも迷わないし、店内に入って商品を手にしたら、すぐにレジへ直行。着心地もサイズ感も同じだから、試着する手間も省ける。

旅先で洗濯の繰り返しによる色落ちが急に気になったとしても、日本全国、ほぼどこでも同じものが買える。

「限定」「○○エディション」なるフレーズに惹（ひ）かれる気持ちもよくわかる。しかし「もう手に入らない限定物だから、より大事に使える」というのは大いなる勘違い。

どんなに大切にしようと心に誓っても、ものである以上、いつか必ず劣化する。地震で家じゅうのものが全損するかもしれない。未来は予測不可能だ。もしそうなった場合、限定物だと「また自分に合ったものを選び直す」という負担が生じる。

だいたい、「もう手に入らない品だから」と気を使いながら使用するのも、大きなストレスだと思う。

その点、定番物であれば、同じものを買い直すだけですむし、使い勝手も同じ。全国どこでも、安心して購入することが可能だ。お店を探したり、いくつかの候補の間で頭を悩ませたりする必要もない。

「定番商品」には定番であるワケがある

ちなみに、僕のもちものの一例を挙げると、

・Tシャツ：GU

・ワイドスラックス：GU

・スニーカー：On

・サンダル：KEEN

・スマホ・パソコン：Apple

これらはすべて、いつでもどこでも買える、定番の商品だ。知っていたり、使ったことがある人も多いだろう。

どれも定番だけに使い勝手がよく、シンプルなデザインで気に入っているから、これらのものを愛用している。そこに奇抜な個性はないが、そもそも、個性はもちもので出すものではない。

「定番」と呼ばれる商品には、多くの人に愛用され続けるだけの価値がある。それを

使うのは、「自分らしい」選択をあきらめることではない。

先人たちの歴史が詰まった「定番」がもつメリットを、ありがたく享受しよう。「珍しいアレ」より、「飽きないアレ」を買おう。