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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【短期決戦】5000p完全攻略！楽天あとリボ+あと分キャンペーン手順解説」と題した動画を公開した。動画では、出演者のネコ山が、楽天カードの「あとからリボ払い」および「あとから分割払い」を利用したキャンペーンにおいて、手数料をかけずにポイントを獲得する裏技的な攻略法を解説している。



ネコ山はまず、自身が行っているポイ活の収益を公開し、ポイ活の有用性をアピール。続いて、楽天カードが実施している「あとからリボ払い」で最大4000ポイント、「あとから分割払い」でも最大4000ポイントがもらえる2つのキャンペーンを紹介した。リボ払いや分割払いには通常手数料がかかるため、「こんなキャンペーンやるべきじゃないっすよ」と前置きしつつも、手数料を回避して特典だけを「丸取り」する具体的な手順を明かした。



その攻略の核心は、電子マネーへのチャージ機能を利用することと、支払額の変更後にすぐ一括返済を行うことにある。「あとからリボ払い」の場合、4万円以上をANA Payなどにチャージし、その利用分を明細からリボ払いに変更する。そして、その日のうちに楽天カードのAIチャットを通じて全額を「一括返済」する。これにより、手数料の計算が始まる前に支払いを終えつつ、キャンペーンの条件を満たしてポイントを得られるという。ネコ山は「リボに変更したらもうすぐ返済しますよ」と語り、期間が短いため急いで実行する必要があると注意を促した。



動画の終盤では視聴者からの質問に答え、資金効率の観点から自身が行っているポイ活の取捨選択について持論を展開。「貧乏には手元にお金置きすぎても資金効率悪いすからね」と語り、「金持ちはより金持ちに、貧乏はより貧乏に」とポイ活のシビアな現実を指摘した。本動画は、仕組みを理解して適切に行動すれば、リスクを抑えながらお得なキャンペーンを最大限活用できることを示している。