女優新木優子（32）が11日、所属事務所の公式ホームページを通じ、俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した。

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2019年にフジテレビの10月期のドラマ「モトカレマニア」で地上波連続ドラマに初主演した時、当時25歳の女優新木優子にインタビューさせてもらった。記事の書き出しは「白い肌に黒い髪、吸い込まれそうな大きな瞳」。40年近く日刊スポーツで“奇麗な人担当”をしているが、その中でも美しさが際立っていた。きれいな女優が多いことで知られる所属事務所に、10歳の時に初めて訪れた東京・原宿の竹下通りでスカウトされたと聞いて、大いに納得した。

正統派美人を相手に緊張してインタビューに臨んだが、見た目をとは違うフランクなたたずまいにホッとさせられた。質問をすると間髪を入れずに、陽気な笑顔で答えてくれた。共演にお笑いコンビ、ガンバレルーヤよしこ（35）がいて、その話題で盛り上がった。気取らずにコロコロと笑う、お笑い好きの一面も見せてくれた。

それまでは美しく、ひたむきなヒロインを演じることが多かった新木にとって、特攻服や胸まであるゴム長靴の漁師姿などコメディー要素がたっぷりの「モトカレマニア」は新たな挑戦でもあった。元恋人への思いに引きずられる役柄について聞くと「私にも引きずる部分が多くある。役柄だったり、共演者だったり、スタッフさんだったり」と答えてくれた。

旦那様になった中島裕翔（32）とは17年1月に公開された、ダブル主演の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。その時から、思いを引きずっていたのだろうか。18年のフジテレビ系連続ドラマ「SUIT／スーツ」、20年の続編「SUIT／スーツ2」でも共演した。恋仲になる関係を演じても、中島ファンから「ゆとゆこ」として親しまれた。男性はもちろん、女性からも支持される新木ならではのことだろう。

完璧すぎるカップルのゴールイン。おめでとうございます。【小谷野俊哉】