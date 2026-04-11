ロックバンドのザ・ストロークスが、1980年代の名車「日産300ZX」が登場する短いアルバム予告編を公開した。2026年4月6日にバンドのSNSで公開された動画では、ギターのコードが鳴り響く前に「実物は、さらにセクシー」という一文が映し出され、続いて「Reality Awaitsザ・ストロークスのニューアルバム 今夏リリース」とタイトルが明かされた。同新作は、2020年の「The New Abnormal」以来のアルバムとなる。



【写真】めちゃクール 新アルバムの予告のバックに現れた「日産300ZX」

フロントマンのジュリアン・カサブランカスをはじめとするメンバーは4月の「コーチェラ」をはじめ、「アウトサイド・ランズ」、「ジャスト・ライク・ヘブン」、そして日本の「サマーソニック」など、一連のフェスティバルに向けて準備を進めている状況だが、新曲に関する噂はここ数年、絶えず流れていた。



23年、ギタリストのアルバート・ハモンドJr.はNMEのインタビューで、バンドがコスタリカでプロデューサーのリック・ルービンと共にレコーディングを行っていたことを認めた。このコラボレーションについては22年に「The Joe Rogan Experience」に出演した際、リック・ルービン自身が初めて言及していた。



アルバートは当時、「リック・ルービンはレコーディングした場所について、ただただ興奮していたのだと思う。でも、それについて何と言えばいいか分からない。何かを隠しているわけではない。ただ行って、たくさんレコーディングをしただけだ。1年後か2年後に出るかもしれない。いつ完成するかは分からないが、バンドは次のアルバムに取り組んでいる」と語っていた。さらに、バンドがかなりの量のレコーディングを終えたものの、プロジェクトがいつ完成するかは見当がつかないとして、世に出るまでには1、2年かかる可能性があると強調していた。



その後、ジュリアンは自身のインスタグラムでこうした憶測に言及。バンドが確かに活動していることを認めたものの、新曲のリリースにはまだ程遠いとファンに警告した。バンドはアルバムの進捗について沈黙を守り、ファンは散発的なコメントやスタジオでの目撃情報から手がかりを拾い集めるしかなかったが、今回の予告編公開により、ついに新作の全貌が明らかになろうとしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）